«Немного театрально»: как Зеленский и Коломойский поспорили о внешнеполитическом курсе Украины • 13 • Украина О векторе Украины в международных отношениях должен думать президент, а не «какой-либо бизнесмен». Так украинский лидер Владимир Зеленский ответил на слова олигарха Игоря Коломойского, который считает, что Киеву стоит начать сближение с Москвой. По мнению экспертов, полемика между главой государства и предпринимателем выглядит «немного театрально». Аналитики считают, что таким образом Зеленский хочет продемонстрировать свою «самостоятельность». Reuters Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова олигарха Игоря Коломойского о необходимости сближения с Россией. По словам главы украинского государства, он хотел бы сам определять направление развития отношений с другими странами. «Я хотел бы, чтобы я думал о международных отношениях и векторе Украины как президент, а не какой-либо бизнесмен. Мне кажется, это правильно. Я, правительство, общество... Это решение всё же государственное», — сказал Зеленский. Ранее о том, что у Коломойского нет права говорить от имени Украины или президента, заявила пресс-секретарь лидера Украины Юлия Мендель. На своей странице в Facebook она также написала, что с Коломойским не обсуждаются вопросы по решению государственных дел. Эти комментарии появились после публикации интервью с украинским бизнесменом на страницах The New York Times. Коломойский заявил американскому изданию, что Киев должен восстановить связи с Москвой ради «экономического выживания Украины». В частности, Россия, по его мнению, могла бы предоставить Киеву заём в размере $100 млрд, взяв на себя те функции, которые сейчас выполняет МВФ. США же должны перестать использовать Украину в войне против своего геополитического конкурента, считает Коломойский. «Всё выглядит немного театрально» Президент Украины и влиятельный бизнесмен, которого ранее не раз обвиняли в покровительстве текущей киевской власти, разошлись в оценках политического курса. По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, выглядит такой публичный обмен репликами немного наигранно. «Всё выглядит немного театрально. И заявление Коломойского, и реакция самого Зеленского. Тем более что Зеленский в прямом смысле слова театрал», — сказал эксперт в беседе с RT. По мнению Безпалько, странным кажется и тот факт, что Зеленский достаточно поздно отреагировал на слова Коломойского. Его официальный ответ появился спустя более чем неделю после публикации статьи в The New York Times. По оценке эксперта, заявление украинского президента было сделано для определённых людей и для создания иллюзии самостоятельности. «Это попытка дистанцироваться от Коломойского хотя бы в глазах определённой аудитории. Тем более что ряд американских политиков требовали от Зеленского предпринять какие-то усилия по полной ликвидации влияния Коломойского», — отметил Безпалько. По словам аналитика, парировав выпады олигарха об изменении курса Украины, украинский лидер создал видимость того, что противодействует Коломойскому. Однако на самом деле, как отмечает Безпалько, подобного рода перепалки могут использоваться, чтобы не прибегать к реальному ограничению влияния Коломойского». Аналогичного мнения придерживается и заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Он отметил, что Зеленскому вряд ли удастся опровергнуть сам факт неформального общения с олигархом, поскольку тот публично заявлял о личных контактах. В августе этого года бизнесмен признался, что он переписывается с Зеленским в WhatsApp. И если невозможно опровергнуть наличие неформального общения, то просто необходимо создать видимость, что оно никак не влияет на выполнение государственных обязанностей, считает Жарихин. «Он просто исходил из того, что ему надо было продемонстрировать то, с чем у него проблемы, — продемонстрировать свою самостоятельность», — пояснил эксперт. Внутренняя кухня Источник RT в партии «Слуга народа» рассказал, что обмен относительно резкими заявлениями между Зеленским и Коломойским на самом деле никак не сказался на их отношениях. По словам собеседника, и президент, и олигарх понимают, что нужны друг другу, а потому противостояние между ними весьма условное. «Президент прекрасно понимает, что прямой конфликт с олигархом приведёт к развалу большинства в партии «Слуга народа», а также проблемам в будущем. Кто может гарантировать безопасность Зеленского после того, как он перестанет быть президентом?» — пояснил источник. РИА Новости Что касается украинского бизнесмена, то ему важно создать эффект прямого влияния на Зеленского, так как это может стать его «спасительной соломинкой» в случае проблем с американским правосудием, отмечает источник RT в офисе президента. «Коломойский никогда не делает резкие заявления просто так. Новая идея о сближении с Россией — это всего лишь попытка предупредить, что если против Коломойского будут возбуждены уголовные дела в США и им будет дан ход, то Украина быстро вернётся под влияние России», — сообщает источник. Напомним, ранее СМИ сообщали, что ФБР якобы начало расследование в отношении украинского олигарха. Его подозревают в финансовых преступлениях на территории США, а также в подготовке к убийству. Между тем источник в партии «Голос» высказал предположение, что Зеленский боится «поставить олигарха на место». «Команда Зеленского рассчитывает, что Коломойский проиграет все международные суды и потеряет даже гипотетическую возможность вернуть «ПриватБанк»... Зеленский же будет наблюдать за процессом (американского расследования. — RT) со стороны. Такая стратегия может свидетельствовать о слабости президента, который просто боится поставить олигарха на место», — сообщил RT источник в партии «Голос». До национализации крупнейшего на Украине «ПриватБанка» в 2016 году Коломойскому принадлежал 41% акций организации. В данный момент бывшие владельцы финансового учреждения пытаются оспорить в суде законность проведённой Киевом операции. Олигарх требует компенсацию за потерю своей доли в размере $2 млрд. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





13 Источник Похожие новости В отношении бывшего главы СБУ возбуждено уголовное дело Антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении мэру Львова «Выдаст за большой успех»: как Киев пытается пересмотреть условия ассоциации с Евросоюзом Захарова прокомментировала «пропажу» унитазов с украинских кораблей Суд арестовал подозреваемого в шпионаже в пользу Украины военного Кабмин Украины прорабатывает «страховые цены на газ» для населения Новости партнеров