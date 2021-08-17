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Немного позора и очевидные стратегические выгоды: Байден проговорился про Афганистан
17 августа 2021, 16:20 • 111 • В мире
Байден в оправдательной речи на тему Афганистана обнародовал новую концепцию американской внешней экспансии: с терроризмом "боремся" незатратно, основные силы и ресурсы бросим против России и Китая – "истинных стратегических соперников" США.
Президент Джо Байден незапланированно появился в Вашингтоне, чтобы выступить с оправдательной речью по поводу "легендарного" и "одного из крупнейших в американской истории", если воспользоваться словами экс-президента Дональда Трампа, поражения США в Афганистане. Лишь на первый взгляд это выступление было искренним, зато в нём содержалась концепция новой внешней политики Вашингтона, которая представляет собой серьёзную угрозу для России.
Номинальный хозяин Белого дома просто не мог не обратиться с речью к американцам. Ведь им даже верная демократам CNN была вынуждена показывать драматичные сцены штурма в кабульском аэропорту самолёта коллаборационистами (среди которых наверняка немало и обычных проходимцев, решивших воспользоваться неразберихой, чтобы бесплатно устроиться на Западе), сотрудничавшими с заокеанскими и прочими западными оккупантами. Военные, дипломаты и специалисты гражданских организаций Запада уносят из Афганистана ноги. Перед этим меркнут даже кадры из Сайгона почти полувековой давности. Всё это распалило гнев республиканцев и даже части демократов. Поэтому объясниться было необходимо. Давайте посмотрим, что сказал Байден в своём примечательном обращении.
Байден говорил красиво. Но неискренне
Главная мысль, вокруг которой выстроена вся речь Байдена, заключается в следующем: "Наша миссия в Афганистане никогда не предполагала строительства государства. Она никогда не предполагала создания единой, централизованной демократии. Нашим единственным жизненно важным национальным интересом в Афганистане… является… предотвращение нападения террористов на нашу родину, Америку… Я на посту президента твёрдо убеждён в том, что мы должны сосредоточиться на угрозах, стоящих перед нами сегодня, в 2021 году, а не на вчерашних угрозах".
Угрозами вчерашнего дня он назвал "Аль-Каиду" (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена), которая была, дескать, "серьёзно ослаблена", и её предводителя Усаму бен Ладена, якобы "уничтоженного" американцами. А "сегодняшними угрозами" – Китай и Россию, этих "истинных стратегических соперников" США.
Байден указал, что отныне американцы будут бороться с "террористической угрозой" иначе – без "постоянного военного присутствия" в проблемных регионах. Иными словами, будут наносить "точечные удары" по спонсируемым зачастую ими же террористам, ворошить "осиные гнёзда", чтобы дестабилизировать в своих интересах те или иные регионы, ослаблять другие страны, чтобы самим становиться сильнее.
Байден попытался свалить ответственность за крах американской миссии в Афганистане на экс-президента Трампа, поскольку сделка с "Талибаном" (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена) о выводе американских войск из Афганистана ему, дескать, досталась "по наследству", в результате чего он был поставлен перед выбором - "либо выполнить это соглашение, либо быть готовым вернуться к борьбе с талибами" (члены террористической организации, деятельность которой в России запрещена). Президент несколько раз повторил:
Позднее Байден повторил, что "то, что происходит сейчас, с таким же успехом могло бы произойти 5 лет назад или через 15 лет в будущем".
Действующий президент США подчеркнул:
Байден был, правда, вынужден признать, что "всё произошло гораздо быстрее, чем мы ожидали", однако ответственность за это возложил на самих афганцев – собственных марионеток, из чего сделал следующий вывод:
Байден сделал вид, что даже оскорблён поведением американских подопечных:
Затем президент США вновь повторил, что "неправильно приказывать американским войскам активизировать свои действия и идти в атаку, когда собственные вооружённые силы Афганистана этого делать не хотят", нельзя отправлять американцев сражаться и умирать в гражданской войне в Афганистане.
Взамен военной он демагогически посулил афганцам… дипломатическую поддержку и гуманитарную помощь, защиту при международном содействии "прав человека". Пообещав вывезти из страны остающихся в ней пока тысячи американских граждан, сотрудничавших с американцами афганцев и навести порядок в аэропорту Кабула, Байден констатировал:
Ну и?..
Да, разумеется, позорные кадры краха американских марионеток в Кабуле произвели шок на остальной мир и многих американцев, родственники некоторых из которых погибли ни за что в Афганистане. Да, конечно, политику администрации Байдена в отношении Афганистана поддерживают сейчас, согласно опросам, лишь четверть американцев. Да, естественно, и без того подмоченная нечестными выборами, старческой деменцией репутация нынешнего хозяина Белого дома ещё больше пострадает. Но Байдену не грозит переизбрание на президентском посту – колоссальным достижением для него будет просто дожить до конца первого срока, поэтому гнев американцев сойдёт с него как с гуся вода. Злобствования республиканцев и шум в прессе демократам в действительности ничем не угрожают. Они довольно быстро сойдут на нет. При сложившейся в США жульнической системе выборов (на федеральном уровне и особенно в демократических штатах, как показали последние президентские выборы и сенатские довыборы в Джорджии), с которой пока что ничего не могут сделать республиканцы, власть демократов в стране будет только укрепляться. К тому же внутренние темы американскому избирателю куда ближе вопросов внешней политики. Пару-тройку дней позора пережить можно, и это совсем небольшая цена для перехода к новому этапу борьбы США за удержание мирового господства. Всё ведь, в принципе, у Вашингтона идёт по плану – там ошиблись, как и везде, лишь в сроках падения одиозного режима в Кабуле.
На Афганистане военно-промышленный комплекс США заработал свыше триллиона долларов. Морочить уже третий десяток лет людям голову, что это делается ради борьбы за женское равноправие, и содержать бесполезных и бесстыдных афганских коррупционеров у власти, проливать за них американскую кровь становилось просто нелепо. Особенно в условиях, когда у правящего класса США появились реальные и достойные соперники в лице Китая, России, Ирана, потенциально – Евросоюза, которых надо всячески ослаблять и против которых по-настоящему вооружаться.
Тот факт, что министр обороны США Ллойд Остин не планирует, по сообщениям, уходить в отставку, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что администрация Байдена не исключает признания и работы с талибами (члены террористической организации, деятельность которой в России запрещена), если они будут уважать "права женщин" и "не будут принимать террористов", говорит о том, что в Вашингтоне вовсе не считают, что в Афганистане происходит катастрофа. Поднятый по этому поводу республиканцами шум из-за контроля над 90% американских СМИ со стороны демократов постараются заглушить.
Доктрина Байдена
Из оправдательного выступления Байдена между тем чётко вырисовывается новая внешнеполитическая доктрина США. Она предусматривает, что в Афганистане, смена режима в котором неизбежно вызовет новую нестабильность, США больше делать нечего. Пусть его созданные отчасти американцами проблемы расхлёбывают Китай, Россия, Иран и северные соседи. США, безусловно, попытаются сделать всё для того, чтобы в Афганистане теперь началась война всех против всех, подбросят ресурсов враждующему с талибами (члены террористической организации, деятельность которой в России запрещена) ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена), антипуштунским этническим группировкам. Американцам не удалось из-за противодействия России разместить в Средней Азии якобы для её защиты от талибов (а на самом деле для поддержки местных цветных революций) выведенные из Афганистана войска. Но американцы, безусловно, попытаются обеспечить туда приток с целью дестабилизации ситуации максимального количества афганских беженцев.
Цель – вызвать в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении гражданские войны и наводнить миллионами бежавших из этих стран Россию. Планы дестабилизации существуют, конечно же, и для Китая, и для Ирана. Предстоящий до конца года вывод американских войск из Ирака погрузит в хаос значительную часть Ближнего Востока, откуда в Европу, как и из Афганистана, устремятся миллионы псевдобеженцев (у настоящих пострадавших денег убежать так далеко не будет). Это во-первых.
Во-вторых, триллионная "экономия" на превратившейся в фарс миссии в Афганистане будет потрачена на конфронтацию с Китаем и Россией. Это не война с "папуасами", к которой привыкли за последние десятилетия американские военные. Она требует совершенно другого уровня подготовки, гигантских инвестиций, новейших вооружений. Это самые важные направления, на которых следует сосредоточиться. Речь идёт о победе в новой холодной, даже гибридной войне с двумя сильнейшими противниками. Отвлекаться на посторонние задачи не следует, ожидаемый хаос в Афганистане, Ираке и вокруг них этому поможет.
В-третьих, "борьбу с терроризмом" в Ираке, Афганистане, Сирии, Сомали и других чудесных странах следует в этих условиях вести наименее затратным способом: неожиданно ударили – свалили, замутили воду, потом, если нужно, повторили это снова. Деньгам теперь, напомним, есть более достойное применение (Россия, Китай).
Из происходящего в Афганистане можно сделать и ещё один, четвёртый, так сказать, "педагогический" вывод: США – почти что по Трампу – переходят к политике преследования собственных национальных интересов без оглядки на запросы непутёвых союзников и вассалов. Афганские власти, дескать, сами виноваты в произошедшем из-за своей бездарности, казнокрадства, нежелания решать проблемы своей страны, сражаться со своими врагами, поэтому американцы поддерживать таких партнёров – и не только в Афганистане – не будут. Именно так видит ситуацию давний сотрудник США, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили:
Однако это весьма рискованный ход: для многих в мире крах миссии США в Афганистане стал свежим примером того, как американцы кидают тех, кто на них уповает, потому что делают то, что им выгодно, только пока это выгодно. На Украине, в Прибалтике и даже в Польше происходящее в Афганистане рассматривают, скорее, именно под этим последним углом зрения. И это в-пятых. Поэтому Москва просто обязана воспользоваться возможностью такой интерпретации американского фиаско в Кабуле, чтобы вразумить некоторых своих соседей, рассчитывающих в случае чего спрятаться за американскую спину и думающих, что янки будут с радостью проливать за них свою кровь. Сейчас эти господа в панике, особенно в Киеве.
Что с того?
Россия в сложившейся ситуации должна проявлять максимальную осторожность и гибкость, действовать исключительно в соответствии с национальными интересами. Во-первых, ни в коем случае не дать втянуть себя во внутриафганские разборки, которые неизбежны в многонациональной стране. То, что Москва отказалась от поддержки антипуштунского "Северного альянса", вполне доказавшего свою никчёмность, неверность и коррумпированность, – это очень правильный шаг. Во-вторых, следует не мешкать с признанием "Талибана" (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена), у которого, помимо всем известных недостатков, есть также немало достоинств, если он будет продолжать прилично вести себя в отношении России, обеспечит в стране дееспособную власть, станет хоть как-то бороться с выращиванием и транспортировкой наркотиков, поступающих через государства Средней Азии в Россию. Необходимо сделать всё для того, чтобы вместо дестабилизации "южного подбрюшья" России, чего хотят американцы, получить в лице нового Афганистана пусть и специфического, но партнёра. В-третьих, драматические события в Афганистане дают прекрасный повод России попытаться восстановить действенный контроль над бывшими советскими среднеазиатскими республиками: если там хотят, чтобы им помогали в условиях угрозы с юга, пусть делают то, что им говорят.
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