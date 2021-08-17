Немного позора и очевидные стратегические выгоды: Байден проговорился про Афганистан

Байден в оправдательной речи на тему Афганистана обнародовал новую концепцию американской внешней экспансии: с терроризмом "боремся" незатратно, основные силы и ресурсы бросим против России и Китая – "истинных стратегических соперников" США.

Президент Джо Байден незапланированно появился в Вашингтоне, чтобы выступить с оправдательной речью по поводу "легендарного" и "одного из крупнейших в американской истории", если воспользоваться словами экс-президента Дональда Трампа, поражения США в Афганистане. Лишь на первый взгляд это выступление было искренним, зато в нём содержалась концепция новой внешней политики Вашингтона, которая представляет собой серьёзную угрозу для России.

Номинальный хозяин Белого дома просто не мог не обратиться с речью к американцам. Ведь им даже верная демократам CNN была вынуждена показывать драматичные сцены штурма в кабульском аэропорту самолёта коллаборационистами (среди которых наверняка немало и обычных проходимцев, решивших воспользоваться неразберихой, чтобы бесплатно устроиться на Западе), сотрудничавшими с заокеанскими и прочими западными оккупантами. Военные, дипломаты и специалисты гражданских организаций Запада уносят из Афганистана ноги. Перед этим меркнут даже кадры из Сайгона почти полувековой давности. Всё это распалило гнев республиканцев и даже части демократов. Поэтому объясниться было необходимо. Давайте посмотрим, что сказал Байден в своём примечательном обращении.

Байден говорил красиво. Но неискренне

Главная мысль, вокруг которой выстроена вся речь Байдена, заключается в следующем: "Наша миссия в Афганистане никогда не предполагала строительства государства. Она никогда не предполагала создания единой, централизованной демократии. Нашим единственным жизненно важным национальным интересом в Афганистане… является… предотвращение нападения террористов на нашу родину, Америку… Я на посту президента твёрдо убеждён в том, что мы должны сосредоточиться на угрозах, стоящих перед нами сегодня, в 2021 году, а не на вчерашних угрозах".

Угрозами вчерашнего дня он назвал "Аль-Каиду" (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена), которая была, дескать, "серьёзно ослаблена", и её предводителя Усаму бен Ладена, якобы "уничтоженного" американцами. А "сегодняшними угрозами" – Китай и Россию, этих "истинных стратегических соперников" США.

Байден указал, что отныне американцы будут бороться с "террористической угрозой" иначе – без "постоянного военного присутствия" в проблемных регионах. Иными словами, будут наносить "точечные удары" по спонсируемым зачастую ими же террористам, ворошить "осиные гнёзда", чтобы дестабилизировать в своих интересах те или иные регионы, ослаблять другие страны, чтобы самим становиться сильнее.

Байден попытался свалить ответственность за крах американской миссии в Афганистане на экс-президента Трампа, поскольку сделка с "Талибаном" (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена) о выводе американских войск из Афганистана ему, дескать, досталась "по наследству", в результате чего он был поставлен перед выбором - "либо выполнить это соглашение, либо быть готовым вернуться к борьбе с талибами" (члены террористической организации, деятельность которой в России запрещена). Президент несколько раз повторил:

Существовала только суровая реальность либо выполнения соглашения о выводе наших войск, либо эскалации конфликта и отправки ещё тысяч американских военнослужащих обратно в бой в Афганистане.

Позднее Байден повторил, что "то, что происходит сейчас, с таким же успехом могло бы произойти 5 лет назад или через 15 лет в будущем".

Действующий президент США подчеркнул:

За 20 лет я на собственном горьком опыте убедился, что для вывода американских войск никогда не было бы подходящего времени.

Байден был, правда, вынужден признать, что "всё произошло гораздо быстрее, чем мы ожидали", однако ответственность за это возложил на самих афганцев – собственных марионеток, из чего сделал следующий вывод:

Политические лидеры Афганистана сдались и бежали из страны. Афганская армия потерпела крах, порой даже не пытаясь сражаться. Во всяком случае, события прошлой недели подтвердили, что прекращение военного участия США в Афганистане сейчас было правильным решением.

Байден сделал вид, что даже оскорблён поведением американских подопечных:

Мы обучили и обеспечили оружием и техникой афганские вооружённые силы численностью около 300 тысяч человек. Очень хорошо обеспечили… Мы платили им жалованье, обеспечивали содержание их ВВС, которых нет у талибов… Мы предоставили им все возможности самим определять своё будущее. Мы не могли им дать лишь воли к борьбе за это будущее...

Затем президент США вновь повторил, что "неправильно приказывать американским войскам активизировать свои действия и идти в атаку, когда собственные вооружённые силы Афганистана этого делать не хотят", нельзя отправлять американцев сражаться и умирать в гражданской войне в Афганистане.

Взамен военной он демагогически посулил афганцам… дипломатическую поддержку и гуманитарную помощь, защиту при международном содействии "прав человека". Пообещав вывезти из страны остающихся в ней пока тысячи американских граждан, сотрудничавших с американцами афганцев и навести порядок в аэропорту Кабула, Байден констатировал:

Мы должны честно признать, что за последние два десятилетия мы в рамках нашей миссии в Афганистане совершили много ошибок. Сейчас я четвёртый американский президент, занимающий свой пост за время войны в Афганистане. Два демократа и два республиканца. Я не буду перекладывать эту ответственность на пятого президента… Я – президент Соединённых Штатов Америки, и ответственность несу я. Я глубоко опечален тем, с чем мы сейчас сталкиваемся. Но я не сожалею о своём решении прекратить военные действия Америки в Афганистане.

Ну и?..

Да, разумеется, позорные кадры краха американских марионеток в Кабуле произвели шок на остальной мир и многих американцев, родственники некоторых из которых погибли ни за что в Афганистане. Да, конечно, политику администрации Байдена в отношении Афганистана поддерживают сейчас, согласно опросам, лишь четверть американцев. Да, естественно, и без того подмоченная нечестными выборами, старческой деменцией репутация нынешнего хозяина Белого дома ещё больше пострадает. Но Байдену не грозит переизбрание на президентском посту – колоссальным достижением для него будет просто дожить до конца первого срока, поэтому гнев американцев сойдёт с него как с гуся вода. Злобствования республиканцев и шум в прессе демократам в действительности ничем не угрожают. Они довольно быстро сойдут на нет. При сложившейся в США жульнической системе выборов (на федеральном уровне и особенно в демократических штатах, как показали последние президентские выборы и сенатские довыборы в Джорджии), с которой пока что ничего не могут сделать республиканцы, власть демократов в стране будет только укрепляться. К тому же внутренние темы американскому избирателю куда ближе вопросов внешней политики. Пару-тройку дней позора пережить можно, и это совсем небольшая цена для перехода к новому этапу борьбы США за удержание мирового господства. Всё ведь, в принципе, у Вашингтона идёт по плану – там ошиблись, как и везде, лишь в сроках падения одиозного режима в Кабуле.

На Афганистане военно-промышленный комплекс США заработал свыше триллиона долларов. Морочить уже третий десяток лет людям голову, что это делается ради борьбы за женское равноправие, и содержать бесполезных и бесстыдных афганских коррупционеров у власти, проливать за них американскую кровь становилось просто нелепо. Особенно в условиях, когда у правящего класса США появились реальные и достойные соперники в лице Китая, России, Ирана, потенциально – Евросоюза, которых надо всячески ослаблять и против которых по-настоящему вооружаться.

Тот факт, что министр обороны США Ллойд Остин не планирует, по сообщениям, уходить в отставку, а госсекретарь США Энтони Блинкен заявляет, что администрация Байдена не исключает признания и работы с талибами (члены террористической организации, деятельность которой в России запрещена), если они будут уважать "права женщин" и "не будут принимать террористов", говорит о том, что в Вашингтоне вовсе не считают, что в Афганистане происходит катастрофа. Поднятый по этому поводу республиканцами шум из-за контроля над 90% американских СМИ со стороны демократов постараются заглушить.

Доктрина Байдена

Из оправдательного выступления Байдена между тем чётко вырисовывается новая внешнеполитическая доктрина США. Она предусматривает, что в Афганистане, смена режима в котором неизбежно вызовет новую нестабильность, США больше делать нечего. Пусть его созданные отчасти американцами проблемы расхлёбывают Китай, Россия, Иран и северные соседи. США, безусловно, попытаются сделать всё для того, чтобы в Афганистане теперь началась война всех против всех, подбросят ресурсов враждующему с талибами (члены террористической организации, деятельность которой в России запрещена) ИГИЛ (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена), антипуштунским этническим группировкам. Американцам не удалось из-за противодействия России разместить в Средней Азии якобы для её защиты от талибов (а на самом деле для поддержки местных цветных революций) выведенные из Афганистана войска. Но американцы, безусловно, попытаются обеспечить туда приток с целью дестабилизации ситуации максимального количества афганских беженцев.

Цель – вызвать в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и Туркмении гражданские войны и наводнить миллионами бежавших из этих стран Россию. Планы дестабилизации существуют, конечно же, и для Китая, и для Ирана. Предстоящий до конца года вывод американских войск из Ирака погрузит в хаос значительную часть Ближнего Востока, откуда в Европу, как и из Афганистана, устремятся миллионы псевдобеженцев (у настоящих пострадавших денег убежать так далеко не будет). Это во-первых.

Во-вторых, триллионная "экономия" на превратившейся в фарс миссии в Афганистане будет потрачена на конфронтацию с Китаем и Россией. Это не война с "папуасами", к которой привыкли за последние десятилетия американские военные. Она требует совершенно другого уровня подготовки, гигантских инвестиций, новейших вооружений. Это самые важные направления, на которых следует сосредоточиться. Речь идёт о победе в новой холодной, даже гибридной войне с двумя сильнейшими противниками. Отвлекаться на посторонние задачи не следует, ожидаемый хаос в Афганистане, Ираке и вокруг них этому поможет.

В-третьих, "борьбу с терроризмом" в Ираке, Афганистане, Сирии, Сомали и других чудесных странах следует в этих условиях вести наименее затратным способом: неожиданно ударили – свалили, замутили воду, потом, если нужно, повторили это снова. Деньгам теперь, напомним, есть более достойное применение (Россия, Китай).

Из происходящего в Афганистане можно сделать и ещё один, четвёртый, так сказать, "педагогический" вывод: США – почти что по Трампу – переходят к политике преследования собственных национальных интересов без оглядки на запросы непутёвых союзников и вассалов. Афганские власти, дескать, сами виноваты в произошедшем из-за своей бездарности, казнокрадства, нежелания решать проблемы своей страны, сражаться со своими врагами, поэтому американцы поддерживать таких партнёров – и не только в Афганистане – не будут. Именно так видит ситуацию давний сотрудник США, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили:

Афганистан – это урок для всех народов, для всех нас: американцы могут помочь, только если ты показываешь волю к борьбе.

Однако это весьма рискованный ход: для многих в мире крах миссии США в Афганистане стал свежим примером того, как американцы кидают тех, кто на них уповает, потому что делают то, что им выгодно, только пока это выгодно. На Украине, в Прибалтике и даже в Польше происходящее в Афганистане рассматривают, скорее, именно под этим последним углом зрения. И это в-пятых. Поэтому Москва просто обязана воспользоваться возможностью такой интерпретации американского фиаско в Кабуле, чтобы вразумить некоторых своих соседей, рассчитывающих в случае чего спрятаться за американскую спину и думающих, что янки будут с радостью проливать за них свою кровь. Сейчас эти господа в панике, особенно в Киеве.

Что с того?

Россия в сложившейся ситуации должна проявлять максимальную осторожность и гибкость, действовать исключительно в соответствии с национальными интересами. Во-первых, ни в коем случае не дать втянуть себя во внутриафганские разборки, которые неизбежны в многонациональной стране. То, что Москва отказалась от поддержки антипуштунского "Северного альянса", вполне доказавшего свою никчёмность, неверность и коррумпированность, – это очень правильный шаг. Во-вторых, следует не мешкать с признанием "Талибана" (террористическая организация, деятельность которой в России запрещена), у которого, помимо всем известных недостатков, есть также немало достоинств, если он будет продолжать прилично вести себя в отношении России, обеспечит в стране дееспособную власть, станет хоть как-то бороться с выращиванием и транспортировкой наркотиков, поступающих через государства Средней Азии в Россию. Необходимо сделать всё для того, чтобы вместо дестабилизации "южного подбрюшья" России, чего хотят американцы, получить в лице нового Афганистана пусть и специфического, но партнёра. В-третьих, драматические события в Афганистане дают прекрасный повод России попытаться восстановить действенный контроль над бывшими советскими среднеазиатскими республиками: если там хотят, чтобы им помогали в условиях угрозы с юга, пусть делают то, что им говорят.