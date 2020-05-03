Немного нефти никому не помешает • 203 • Аналитика

Минус на минус – будет ли плюс?





Вообще-то, мало кто сейчас задумывается о том, что же действительно происходит на фронте и на фоне самоотверженной борьбы всех народов. Нет, не за лучший мир и не за святую свободу, как в старой революционной песне, а с пресловутым COVID-19. Интересно, что особо продвинутые сначала перешли на это обозначение, а теперь и вовсе предпочитают именовать коронавирус загадочно – SARS 2019-nCOV.



Недавние сообщения о том, что нефтяные котировки «вдруг» ушли в минус, лишь слегка смутили публику, но по сравнению с подсчётами умерших в Италии, Испании, Франции и (как же иначе) в США как-то поблекли. Если быть совсем уж точными, речь шла всего лишь о тарифах по фьючерсным сделкам на месяцы вперёд, когда в мире вообще бог весть что будет твориться.





То, что произошло с нефтяными котировками, едва не вдохновило авторов всерьёз заняться торговлей нефтепродуктами. А чем чёрт не шутит – вот приплатят биржевики нам по 30 долларов за баррель, так мы тут же под это дело пару цистерн подрядим. Где-нибудь на Москве-Сортировочной, а лучше – на заброшенных ветках в Жуковском, это намного ближе к знаменитой Володарке, где бензин с НПЗ в Капотне вам под любой маркой продавать готовы.



Всего две цистерны по 60 с лишним тонн, больше нам не надо, это же сразу почти 800 бочек — пресловутых баррелей, то есть где-то 20, а то и все 25 тысяч «зелёных». На эти деньги можно и охрану подкупить, и с «крышей» договориться, и цистерны арендовать. До лучших времён. Когда нефть будет хотя бы 30 долларов, но уже с плюсом.



Но шутки в сторону. Это только простенький расклад, который показывает, что никто и никому реально нефть себе в убыток продавать не будет. Даже на биржах, и даже с прицелом на нелёгкое будущее.



Несколько странная игра в «минусы» очень сильно напомнила то, что сегодня вытворяют мировые СМИ по поводу пресловутой пандемии. Это уже не просто «паническая атака», это прямая попытка превратить публику в стадо послушных баранов. Попытка, заметим, весьма удачная, особенно в таких странах, как наша.



Три процента надежды, три процента страха

Хватит считать деньги в пустом кармане, попробуем всё-таки заглянуть в будущее. Сделать некий обещанный выше не совсем обоснованный прогноз. Итак, может быть, не сегодня-завтра, наконец-то долгожданная мировая революция случится, на радость коммунистическим вождям из Поднебесной?



Упаси бог, разумеется, но мы не об этом. Мы о том, как вообще на ультрасовременных биржевых площадках с их суперкомпьютерами и продвинутыми технологиями могли случиться минусовые котировки? Ведь, по всем правилам, писаным и неписаным, торги должны останавливаться при первых же признаках серьёзного отката.





Будем скрупулёзными — где-то, в том числе и по нефти, для того чтобы «ударить по тормозам», достаточно снижения на 25-30 процентов, а где-то, к примеру, по ведущим валютам, – всего на 5-10, не больше. И останавливаться всё должно автоматом и вплоть до того момента, когда ситуация нормализуется. Но и это на самом деле не важно. Случилось, значит кому-то было очень нужно.



Заложили в программы некий сбой – и вот вам результат. Семнадцать негритят – пардон, но мы не в первый раз используем цитату из легендарной считалочки, которую так любила Агата Кристи. Важно было изрядно шугануть рынок, чтобы игроки не обольщались по поводу падения мировой экономики всего-то на 3 (три!) процента.



Мировая экономика, в принципе, может себе позволить упасть лишь на три процента, если так ей прописал МВФ, хотя уже всем понятно, что в реальности будет намного хуже. Но ведь нефть-то, а заодно с ней и газ, нужны будут и в самой безнадёжно упавшей мировой экономике. В любом случае что-то должно летать, ездить и плавать, а дома и квартиры придётся отапливать.



И не надо забывать, просто так люди, ещё не окончательно превратившиеся в послушных баранов, сдаваться не собираются. Они скорее на штурм пойдут, и уже не будет иметь значения, тех ли, кого надо, штурмуют.



Сколько нефти ни купи…

Правильно — всё мало будет. Сейчас уже почти никто не вспоминает, что настоящее «коронабесие» началось даже позже нефтяной войны. Схватка за рынки развернулась по полной 6 марта с русского демарша, когда наш министр энергетики Александр Новак дал понять, что Россия без борьбы свои ниши на нефтяном рынке не уступит. Никому!



Можно, конечно, теперь вешать всех собак на главу «Роснефти» Игоря Сечина, но то, что происходит сейчас, и он, согласитесь, вряд ли мог предположить. Саудовская Аравия, этот почти бездонный нефтяной источник, в ответ на нежелание России принимать ОПЕК с двумя плюсами как данность, попробовала залить планету почти бесплатной нефтью.



Однако принцы из Эр-Рияда почти сразу напоролись на страшные убытки и падение котировок национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Дальше был торг, по сути, и заказанный Игорем Ивановичем, сложный, затяжной, а тем временем весь мир, за исключением жизнерадостного Китая, погружался в карантин, по всему получается, карантин ложный.





Ведь теперь-то главные ужасы только впереди, если, конечно, те, кто наверху, вовремя не одумаются. Всего месяц спустя после нефтяного развода Москвы с Эр-Риядом, и явно не без российского участия, в переговоры по нефти удалось втянуть и США. И не только — даже Бразилию с Мексикой, что давало какие-то гарантии. В смысле что снижение квот на добычу действительно сработает.



ОПЕК с двумя плюсами подписали все, последней – Мексика, которую уламывал чуть ли Дональд Трамп лично. Но помогло всё это как-то не очень. Нефть по-прежнему никому не нужна. Вообще-то, нужна, но только сию минуту, по минимальной цене, а что делать с ней в недалёком будущем, вообще никто не знал. И не знает до сих пор. Даже всеведущие биржевики.



Вот так в итоге и получилось, что пресловутые фьючерсы в какой-то момент ушли в минус. То есть по контрактам на будущие поставки многие продавцы были готовы доплатить покупателям только за то, что они эту нефть возьмут. В будущем. Сами куда-нибудь пристроят, а нефтедобытчики смогут не закупоривать скважины и качать себе природное богатство неизвестно куда.



О ценах с минусом мы сказали уже много, пожалуй, слишком много, но сейчас не станем скрывать возмущения по другому поводу. В России уже прозвучало предложение просто сжигать лишнюю нефть. Добычу не сокращать, перерабатывающие предприятия не загружать, и новые хранилища под нефть и под готовое топливо не строить. Хотя именно об этом – о том, что надо срочно строить нефтехранилища, многие, и ваши авторы в том числе, заговорили ещё того же 6 марта.



Кто это предложил, уточнять не станем из принципа, хотя страна, вообще-то, должна знать своих героев. Но в этом смысле у нас в России есть и другой замечательный персонаж – ещё один из олигархов, и тоже нефтяной. Вагит Алекперов — давно уже не безраздельный хозяин, но всё-таки глава «Лукойла», второго после «Роснефти» гиганта нашей индустрии. Ну и, разумеется, структурообразующего предприятия, которому непременно будет оказана многомиллиардная помощь в связи с кризисом, карантином и коронавирусом. Ядерная стратегия «неприменения первыми» в китайском понимании и её проблемы



Так вот, Алекперов убеждён, причём искренне, что ни на какое снижение цен на бензин внутри России нечего даже надеяться. А почему, собственно? Может быть, потому, что всемирный и неисчерпаемый нефтяной резервуар есть только в Саудовской Аравии? А у нас, мол, несмотря на все усилия геологов, запасы не так велики и плохо восстанавливаются.



И за это должны платить мы с вами, уважаемые читатели. Почему вообще в России с её многократно менявшейся системой налогообложения нефтянки олигарх так самоуверенно говорит о ценах? У нас же сделано буквально всё, чтобы отрасль не страдала. И акцизы, и налоговый манёвр, и возврат НДС, и с недавних пор — никаких обязательств по возврату валютной экспортной выручки.



Так чего ещё не хватает олигарху? Во всей видимости – левых неконтролируемых доходов с АЗС, хотя с большого оборота даже при низких ценах взять можно куда больше. Как говорил Вовочка: где логика, где разум? Но граждане-то платят, между прочим, многие годы, с тех пор как Россия пошла по к пути не к коммунизму, а к капитализму. И пусть платят дальше. Вот вам разум и логика настоящего олигарха.



А ведь сейчас-то ситуация просто-таки диктует: снижать цены, стимулировать покупки внутри страны, ослабляя ценовое давление на обнищавшее население. Да, высокие цены на нефть нам нужны, но на внешнем рынке. А низкие цены на бензин внутри страны не только помогут людям выживать, конечно, если их отпустят из-под домашнего ареста. Они помогут снижению цен на многое другое, вплоть до авиабилетов. Если они, разумеется, вообще кому-нибудь, кроме высшей знати, нужны.



Ну а дальше – ещё лучше. Оживает или хотя бы не вымирает какой-никакой, а малый бизнес, люди активнее работают на садовых участках, спасая себя и других от угрозы голода, весьма реальной, как можно понять. Да и сама нефтянка не умирает, а имеет рынки сбыта, пусть и не такие прибыльные, как совсем недавно.



И вот тут-то – загвоздка. Не нужен оказывается, нефтяникам никакой сбыт. Им нужны только высокие цены внутри страны, чтобы компенсировать потери на экспорте. И есть у них на самом деле, куда сливать избытки нефти и бензина.



А разговоры о том, что скважины придётся замораживать, что потом аукнется безумными расходами на восстановление, – это просто блеф, точнее, просто ложь. Цинизм в обоснование завышенных цен на топливо настолько зашкаливает, что кого-то другого в таком случае точно спросили бы: «Вас уже выписали из сумасшедшего дома?» Кого-то, но не из числа «неприкасаемых». Вообще-то, мало кто сейчас задумывается о том, что же действительно происходит на фронте и на фоне самоотверженной борьбы всех народов. Нет, не за лучший мир и не за святую свободу, как в старой революционной песне, а с пресловутым COVID-19. Интересно, что особо продвинутые сначала перешли на это обозначение, а теперь и вовсе предпочитают именовать коронавирус загадочно – SARS 2019-nCOV.Недавние сообщения о том, что нефтяные котировки «вдруг» ушли в минус, лишь слегка смутили публику, но по сравнению с подсчётами умерших в Италии, Испании, Франции и (как же иначе) в США как-то поблекли. Если быть совсем уж точными, речь шла всего лишь о тарифах по фьючерсным сделкам на месяцы вперёд, когда в мире вообще бог весть что будет твориться.То, что произошло с нефтяными котировками, едва не вдохновило авторов всерьёз заняться торговлей нефтепродуктами. А чем чёрт не шутит – вот приплатят биржевики нам по 30 долларов за баррель, так мы тут же под это дело пару цистерн подрядим. Где-нибудь на Москве-Сортировочной, а лучше – на заброшенных ветках в Жуковском, это намного ближе к знаменитой Володарке, где бензин с НПЗ в Капотне вам под любой маркой продавать готовы.Всего две цистерны по 60 с лишним тонн, больше нам не надо, это же сразу почти 800 бочек — пресловутых баррелей, то есть где-то 20, а то и все 25 тысяч «зелёных». На эти деньги можно и охрану подкупить, и с «крышей» договориться, и цистерны арендовать. До лучших времён. Когда нефть будет хотя бы 30 долларов, но уже с плюсом.Но шутки в сторону. Это только простенький расклад, который показывает, что никто и никому реально нефть себе в убыток продавать не будет. Даже на биржах, и даже с прицелом на нелёгкое будущее.Несколько странная игра в «минусы» очень сильно напомнила то, что сегодня вытворяют мировые СМИ по поводу пресловутой пандемии. Это уже не просто «паническая атака», это прямая попытка превратить публику в стадо послушных баранов. Попытка, заметим, весьма удачная, особенно в таких странах, как наша.Хватит считать деньги в пустом кармане, попробуем всё-таки заглянуть в будущее. Сделать некий обещанный выше не совсем обоснованный прогноз. Итак, может быть, не сегодня-завтра, наконец-то долгожданная мировая революция случится, на радость коммунистическим вождям из Поднебесной?Упаси бог, разумеется, но мы не об этом. Мы о том, как вообще на ультрасовременных биржевых площадках с их суперкомпьютерами и продвинутыми технологиями могли случиться минусовые котировки? Ведь, по всем правилам, писаным и неписаным, торги должны останавливаться при первых же признаках серьёзного отката.Будем скрупулёзными — где-то, в том числе и по нефти, для того чтобы «ударить по тормозам», достаточно снижения на 25-30 процентов, а где-то, к примеру, по ведущим валютам, – всего на 5-10, не больше. И останавливаться всё должно автоматом и вплоть до того момента, когда ситуация нормализуется. Но и это на самом деле не важно. Случилось, значит кому-то было очень нужно.Заложили в программы некий сбой – и вот вам результат. Семнадцать негритят – пардон, но мы не в первый раз используем цитату из легендарной считалочки, которую так любила Агата Кристи. Важно было изрядно шугануть рынок, чтобы игроки не обольщались по поводу падения мировой экономики всего-то на 3 (три!) процента.Мировая экономика, в принципе, может себе позволить упасть лишь на три процента, если так ей прописал МВФ, хотя уже всем понятно, что в реальности будет намного хуже. Но ведь нефть-то, а заодно с ней и газ, нужны будут и в самой безнадёжно упавшей мировой экономике. В любом случае что-то должно летать, ездить и плавать, а дома и квартиры придётся отапливать.И не надо забывать, просто так люди, ещё не окончательно превратившиеся в послушных баранов, сдаваться не собираются. Они скорее на штурм пойдут, и уже не будет иметь значения, тех ли, кого надо, штурмуют.Правильно — всё мало будет. Сейчас уже почти никто не вспоминает, что настоящее «коронабесие» началось даже позже нефтяной войны. Схватка за рынки развернулась по полной 6 марта с русского демарша, когда наш министр энергетики Александр Новак дал понять, что Россия без борьбы свои ниши на нефтяном рынке не уступит. Никому!Можно, конечно, теперь вешать всех собак на главу «Роснефти» Игоря Сечина, но то, что происходит сейчас, и он, согласитесь, вряд ли мог предположить. Саудовская Аравия, этот почти бездонный нефтяной источник, в ответ на нежелание России принимать ОПЕК с двумя плюсами как данность, попробовала залить планету почти бесплатной нефтью.Однако принцы из Эр-Рияда почти сразу напоролись на страшные убытки и падение котировок национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Дальше был торг, по сути, и заказанный Игорем Ивановичем, сложный, затяжной, а тем временем весь мир, за исключением жизнерадостного Китая, погружался в карантин, по всему получается, карантин ложный.Ведь теперь-то главные ужасы только впереди, если, конечно, те, кто наверху, вовремя не одумаются. Всего месяц спустя после нефтяного развода Москвы с Эр-Риядом, и явно не без российского участия, в переговоры по нефти удалось втянуть и США. И не только — даже Бразилию с Мексикой, что давало какие-то гарантии. В смысле что снижение квот на добычу действительно сработает.ОПЕК с двумя плюсами подписали все, последней – Мексика, которую уламывал чуть ли Дональд Трамп лично. Но помогло всё это как-то не очень. Нефть по-прежнему никому не нужна. Вообще-то, нужна, но только сию минуту, по минимальной цене, а что делать с ней в недалёком будущем, вообще никто не знал. И не знает до сих пор. Даже всеведущие биржевики.Вот так в итоге и получилось, что пресловутые фьючерсы в какой-то момент ушли в минус. То есть по контрактам на будущие поставки многие продавцы были готовы доплатить покупателям только за то, что они эту нефть возьмут. В будущем. Сами куда-нибудь пристроят, а нефтедобытчики смогут не закупоривать скважины и качать себе природное богатство неизвестно куда.О ценах с минусом мы сказали уже много, пожалуй, слишком много, но сейчас не станем скрывать возмущения по другому поводу. В России уже прозвучало предложение просто сжигать лишнюю нефть. Добычу не сокращать, перерабатывающие предприятия не загружать, и новые хранилища под нефть и под готовое топливо не строить. Хотя именно об этом – о том, что надо срочно строить нефтехранилища, многие, и ваши авторы в том числе, заговорили ещё того же 6 марта.Кто это предложил, уточнять не станем из принципа, хотя страна, вообще-то, должна знать своих героев. Но в этом смысле у нас в России есть и другой замечательный персонаж – ещё один из олигархов, и тоже нефтяной. Вагит Алекперов — давно уже не безраздельный хозяин, но всё-таки глава «Лукойла», второго после «Роснефти» гиганта нашей индустрии. Ну и, разумеется, структурообразующего предприятия, которому непременно будет оказана многомиллиардная помощь в связи с кризисом, карантином и коронавирусом.Так вот, Алекперов убеждён, причём искренне, что ни на какое снижение цен на бензин внутри России нечего даже надеяться. А почему, собственно? Может быть, потому, что всемирный и неисчерпаемый нефтяной резервуар есть только в Саудовской Аравии? А у нас, мол, несмотря на все усилия геологов, запасы не так велики и плохо восстанавливаются.И за это должны платить мы с вами, уважаемые читатели. Почему вообще в России с её многократно менявшейся системой налогообложения нефтянки олигарх так самоуверенно говорит о ценах? У нас же сделано буквально всё, чтобы отрасль не страдала. И акцизы, и налоговый манёвр, и возврат НДС, и с недавних пор — никаких обязательств по возврату валютной экспортной выручки.Так чего ещё не хватает олигарху? Во всей видимости – левых неконтролируемых доходов с АЗС, хотя с большого оборота даже при низких ценах взять можно куда больше. Как говорил Вовочка: где логика, где разум? Но граждане-то платят, между прочим, многие годы, с тех пор как Россия пошла по к пути не к коммунизму, а к капитализму. И пусть платят дальше. Вот вам разум и логика настоящего олигарха.А ведь сейчас-то ситуация просто-таки диктует: снижать цены, стимулировать покупки внутри страны, ослабляя ценовое давление на обнищавшее население. Да, высокие цены на нефть нам нужны, но на внешнем рынке. А низкие цены на бензин внутри страны не только помогут людям выживать, конечно, если их отпустят из-под домашнего ареста. Они помогут снижению цен на многое другое, вплоть до авиабилетов. Если они, разумеется, вообще кому-нибудь, кроме высшей знати, нужны.Ну а дальше – ещё лучше. Оживает или хотя бы не вымирает какой-никакой, а малый бизнес, люди активнее работают на садовых участках, спасая себя и других от угрозы голода, весьма реальной, как можно понять. Да и сама нефтянка не умирает, а имеет рынки сбыта, пусть и не такие прибыльные, как совсем недавно.И вот тут-то – загвоздка. Не нужен оказывается, нефтяникам никакой сбыт. Им нужны только высокие цены внутри страны, чтобы компенсировать потери на экспорте. И есть у них на самом деле, куда сливать избытки нефти и бензина.А разговоры о том, что скважины придётся замораживать, что потом аукнется безумными расходами на восстановление, – это просто блеф, точнее, просто ложь. Цинизм в обоснование завышенных цен на топливо настолько зашкаливает, что кого-то другого в таком случае точно спросили бы: «Вас уже выписали из сумасшедшего дома?» Кого-то, но не из числа «неприкасаемых». Алексей Подымов, Виктор Малышев, д.э.н. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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