Немецкому правительству предсказали раскол. Причиной станет русский проект

Журналист Коринна Эмундс предсказала раскол немецкого правительства. Разные партии вряд ли смогут договориться между собой по поводу одного русского проекта.

Речь идёт о "Северном потоке - 2". Новое правительство Германии сформировало "светофорную" коалицию. Однако русский газопровод "как слон в посудной лавке между партиями", считает Эмундс.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в затруднительном положении из-за отношений Берлина и Москвы. Журналист полагает, что украинский кризис максимально ухудшил эти отношения, а потому нужно заняться формированием нового внешнеполитического курса. Канцлер ФРГ Олаф Шольц достаточно сдержан, как, впрочем, и весь кабмин, отмечается в материале телеканала Das Erste.

"Северный поток - 2" вбивает клин между партиями. "Зелёные" категорически против запуска газопровода, социал-демократы - за. Шольц заявил, что русский газопровод - частный проект в экономической сфере Германии. Эксперт Германского совета по международным отношениям Штефан Майстер оценил это высказывание как ошибочное.

"В конечном итоге коалиция расколется", - уверен он.

"Северный поток - 2" представляет собой две нитки газопровода, которые тянутся от России до Германии по дну Балтийского моря. Запуск магистрали позволит напрямую снабжать газом европейские страны. США, Украина и страны Прибалтики выступают против запуска "Северного потока - 2".

Процесс сертификации Nord Stream 2 AG - независимого оператора - приостановлен. Федеральное сетевое агентство BNA требует, чтобы в Германии была создана дочерняя компания, от имени которой и должна подаваться повторная заявка.

В Кремле неоднократно подчёркивали, что "Северный поток - 2" - коммерческий проект, и призывали не политизировать темы, связанные с его запуском.