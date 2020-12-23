Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
"Горькая правда" о Крыме: Личный разговор в кремлёвских коридорах услы...
Размечтавшейся "своре Байдена" напомнили слова Путина: "Первый уд...
Ответ Путину превратился в саморазоблачение: Первый президент Украины сдал себя ...
Главная / Политика

Немецкого постпреда выпроводили из Совбеза ООН словами Жванецкого

23 декабря 2020, 10:45  •  14 • Политика
Фото: Eskinder Debebe/XinHua/www.globallookpress.com
Представитель РФ с иронией отреагировал на выпады немецкого коллеги
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский вспомнил высказывание сатирика Михаила Жванецкого, провожая из Совбеза немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, присутствие которого в Совете безопасности прекращается с 2021 года.
22 декабря, во время одного из завершающих заседаний Совбеза в 2020 году, участники обсудили общий план действий вокруг ядерной программы Ирана. С 1 января нового года ФРГ, а также несколько государств лишаются членства в Совете безопасности ООН на непостоянной основе после срока в два года. За этот период немецкая сторона нередко вступала в спор с представителем России.
Во время заседания Полянский выразил желание распрощаться с дорогим коллегой, приведя афоризм сатирика Жванецкого.
"Как жаль, что вы наконец-то уходите", – заявил представитель России.
Полянский обратился к коллеге с соответствующим заявлением после того, как Хойсген посоветовал ему прочитать статью в немецком издании Spiegel о деле якобы отравленного Навального. Российская сторона отметила, что у постпреда Германии уже давно выявлено нездоровое маниакальное стремление к критике Москвы при любой теме обсуждения.
Зампостпреда выразил надежду на то, что Хойсген сможет выздороветь в 2021 году, избавившись от столь "нездорового симптома". Также Полянский отметил, что российская дипмиссия не может принимать журналистские утверждения за конечную истину, передает РИА Новости.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обратился к Хойсгену с советом не увлекаться чтениями статей The New York Times, которая обвиняет Москву в атаке в сирийской провинции Идлиб.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадлежит небо
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелёнку"
23 декабря 2020, 00:40
"Промывка мозгов продолжается": Русским показали смешную пропаганду Байдена
23 декабря 2020, 02:30
Певчих составила "список врагов Навального": "Сотни людей. И все молчат"
23 декабря 2020, 00:40
Вплоть до директоров школ: Тихановская обозначила ЕС новые мишени для санкций
23 декабря 2020, 08:55
"Нечестно!": Месть Китая может разорить Австралию и обогатить Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 декабря 2020, 00:40
Япония устроила провокацию у границ России: Истребитель Су-30 напомнил, кому принадле...
23 декабря 2020, 02:30
Новый чиновничий тандем может затмить Грефа: Русским предложили перейти на "зелё...
23 декабря 2020, 00:40
"Промывка мозгов продолжается": Русским показали смешную пропаганду Байдена
23 декабря 2020, 02:30
Певчих составила "список врагов Навального": "Сотни людей. И все молча...
23 декабря 2020, 00:40
Тракторный майдан в Молдове обещает перепахать центр Кишинёва
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 декабря 2020, 17:40
Украины вообще не было 300 лет назад: неудобные вопросы для Киева после скандала вокруг иконы
18 декабря 2020, 08:50
Камо грядеши, Украина?
20 декабря 2020, 04:50
Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё" о ЦРУ
18 декабря 2020, 01:30
"Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут": Кедми дал урок этикета по-американски
18 декабря 2020, 20:45
Порошенко и Зеленский угодили в ловушку. Украине грозит самораспад и уничтожение
16 декабря 2020, 19:15
Назначаем Чубайса - это что за решение? Советник министра обороны выдал неудобную правду сенаторам
20 декабря 2020, 20:25
Русский Харьков достойно ответил украинизаторам
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.