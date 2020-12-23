Немецкого постпреда выпроводили из Совбеза ООН словами Жванецкого

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Представитель РФ с иронией отреагировал на выпады немецкого коллеги

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский вспомнил высказывание сатирика Михаила Жванецкого, провожая из Совбеза немецкого коллегу Кристофа Хойсгена, присутствие которого в Совете безопасности прекращается с 2021 года.

22 декабря, во время одного из завершающих заседаний Совбеза в 2020 году, участники обсудили общий план действий вокруг ядерной программы Ирана. С 1 января нового года ФРГ, а также несколько государств лишаются членства в Совете безопасности ООН на непостоянной основе после срока в два года. За этот период немецкая сторона нередко вступала в спор с представителем России.

Во время заседания Полянский выразил желание распрощаться с дорогим коллегой, приведя афоризм сатирика Жванецкого.

"Как жаль, что вы наконец-то уходите", – заявил представитель России.

Полянский обратился к коллеге с соответствующим заявлением после того, как Хойсген посоветовал ему прочитать статью в немецком издании Spiegel о деле якобы отравленного Навального. Российская сторона отметила, что у постпреда Германии уже давно выявлено нездоровое маниакальное стремление к критике Москвы при любой теме обсуждения.

Зампостпреда выразил надежду на то, что Хойсген сможет выздороветь в 2021 году, избавившись от столь "нездорового симптома". Также Полянский отметил, что российская дипмиссия не может принимать журналистские утверждения за конечную истину, передает РИА Новости.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя обратился к Хойсгену с советом не увлекаться чтениями статей The New York Times, которая обвиняет Москву в атаке в сирийской провинции Идлиб.