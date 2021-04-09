Немецкий журналист раскрыл неудобную правду: "Украину никогда не собирались принимать в НАТО"

Журналист Süddeutsche Zeitung усомнился в возможном членстве Украины в НАТО. "В действительности же в НАТО и не думают принимать в свой состав Украину, как бы Киев ни пытался показать обратное", - пишет он.

Украину вряд ли примут в НАТО в ближайшие годы. Такое мнение высказал журналист немецкого издания Süddeutsche Zeitung Флориан Хассель, комментируя недавние заявления украинского лидера.

Речь идёт о словах президента Украины Владимира Зеленского, сказанных во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Украинский лидер заявил, что только членство Незалежной в НАТО сможет остановить конфликт в Донбассе.

Хассель отмечает, что умозаключения Зеленского довольно далеки от реальности. Немецкий журналист считает, что эскалации конфликта в Донбассе можно было бы избежать, если бы Украину приняли в НАТО раньше. Сейчас же это бессмысленно, пишет он.

Хассель указывает, что историческая возможность принять Украину в НАТО упущена. И в этом, по мнению журналиста, виноват и сам Киев. Он не смог провести желаемые Западом реформы, а также модернизировать армию до стандартов НАТО.

В действительности же в НАТО и не думают принимать в свой состав Украину, как бы Киев ни пытался показать обратное. Решить вопрос о вступлении Украины в альянс вряд ли удастся в ближайшие годы,

- цитирует Nation News слова немецкого журналиста.