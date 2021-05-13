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Немецкий журналист насмешил пограничника ВСУ вопросом о российских войсках в Крыму
13 мая 2021, 23:00 • 80 • Политика
Западные СМИ проверяют обстановку у рубежей Незалежной
Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отправило своего журналиста проинспектировать российско-украинскую границу у Крыма, чтобы проверить слухи об обострении ситуации в связи с якобы концентрацией ВС РФ у рубежей Незалежной.
Прибыв на место, немец обратился к сотруднику Погранслужбы соборной, находившемуся на дежурстве. Военный какое-то время отказывался отвечать, но затем согласился вступить в диалог из чувства "солидарности".
"У нас нет контактов с другой стороной", – заметил пограничник, говоря о взаимоотношениях с коллегами из России.
Тогда корреспондент задал ему вопрос, насколько напряженной стала обстановка у границы после сообщений о переброске военного контингента ВС РФ в Крым. На это украинский офицер рассмеялся и показал на свой телефон, передает РИА "Новости".
"Только здесь. Только в СМИ что-то изменилось", – подчеркнул он.
Напомним, массовая истерия и психоз в западных и украинских медиа началась в апреле, когда Минобороны России объявил внезапные учения для проверки боеготовности армии с переброской большого числа подразделений на юг и запад страны. После маневров войска были отведены в места постоянной дислокации, однако киевский режим и его зарубежные покровители в это не поверили.
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