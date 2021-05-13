Немецкий журналист насмешил пограничника ВСУ вопросом о российских войсках в Крыму

Фото: Alexamder Kornyakov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Западные СМИ проверяют обстановку у рубежей Незалежной

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung отправило своего журналиста проинспектировать российско-украинскую границу у Крыма, чтобы проверить слухи об обострении ситуации в связи с якобы концентрацией ВС РФ у рубежей Незалежной.

Прибыв на место, немец обратился к сотруднику Погранслужбы соборной, находившемуся на дежурстве. Военный какое-то время отказывался отвечать, но затем согласился вступить в диалог из чувства "солидарности".

"У нас нет контактов с другой стороной", – заметил пограничник, говоря о взаимоотношениях с коллегами из России.

Тогда корреспондент задал ему вопрос, насколько напряженной стала обстановка у границы после сообщений о переброске военного контингента ВС РФ в Крым. На это украинский офицер рассмеялся и показал на свой телефон, передает РИА "Новости".

"Только здесь. Только в СМИ что-то изменилось", – подчеркнул он.

Напомним, массовая истерия и психоз в западных и украинских медиа началась в апреле, когда Минобороны России объявил внезапные учения для проверки боеготовности армии с переброской большого числа подразделений на юг и запад страны. После маневров войска были отведены в места постоянной дислокации, однако киевский режим и его зарубежные покровители в это не поверили.

