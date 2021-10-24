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Немецкий журналист нашел для Европы способ "противостоять" России
24 октября 2021, 12:30 • 120 • Политика
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он
В Германии прокомментировали непростую ситуацию, которая сложилась на газовом рынке Европы. Свое мнение озвучил журналист Кристоф Хервартц. В своем материале, опубликованном в газете Handelsblatt, он назвал нашу страну поставщиком, который доминирует в сфере поставок голубого топлива и заявил о необходимости с этим бороться. Хервартц назвал способ, к которому стоит прибегнуть странам ЕС – им нужно объединиться и закупать газ сообща.
Журналист добавил, что политики уже задумались об этом – по его словам, уже на следующей неделе план действий намерены обсудить министры энергетики.
Помимо совместных закупок голубого топлива Хервартц предлагает более активно использовать в качестве источников энергии ветер, воду и солнце, дабы европейцы стали более независимыми от Москвы.
Обвинения в адрес России на фоне ситуации с газом в Европе звучат не в первый раз. Ранее Москва уже ответила на эти нападки – в Кремле отметили, что к проблемам привели просчеты европейских политиков во время перехода на альтернативные источники. Кроме того, российская сторона неоднократно выражала готовность продавать западным странамбольше газа.
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