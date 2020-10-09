Немецкий юрист тремя вопросами разбил панику вокруг COVID-19

Фулмич является одним из четырёх членов следственной комиссии по коронавирусу. Собраны свидетельства, что пандемия COVID-19 - преступление против человечества, которое было организовано конкретными людьми.

Немецкий юрист считает, что необходимо судебное разбирательство, в ходе которого должны быть получены ответы на три главных вопроса.

Во-первых, действительно ли планету объяла коронапандемия или это пандемия ПЦР-тестов, интересуется Райнер Фулмич. Он предполагает, что положительный результат такого теста вовсе не гарантирует, что человек заражён COVID-19.

Во-вторых, являются ли так называемые антикоронавирусные меры (локдаун, обязательное ношение масок, дистанцирование, карантинные правила) мерами по защите населения мира от коронавируса? Юрист не исключает, что они просто служат делу создания всеобщей паники: люди перестают задавать вопросы и верят в то, что им угрожает опасность. В итоге обогащается фарминдустрия, продавая ПЦР-тесты, тесты на антитела и антигены, вакцины, а также собирая генетический материал людей.

"Правда ли, что германское правительство (больше, чем правительство какого-либо другого государства) было подвержено влиянию главных идеологов так называемой коронапандемии?" - задал Фулмич свой третий вопрос.

Он перечисляет имена этих идеологов: мистер Дростен - вирусолог из клиники "Шарите", мистер Вилер - глава RKI (Институт Роберта Коха, аналог американского Центра по контролю и профилактике заболеваний), мистер Тедрос - глава Всемирной организации здравоохранения.

По словам Фулмича, Германия - особо дисциплинированная страна, поэтому соблюдение коронавирусных мер должно было дать особенно яркие результаты. Но этого не произошло.

"Эти вопросы требуют незамедлительного ответа, потому что новый и предположительно очень опасный вирус не вызвал избыточной смертности ни в одной стране мира", - подчёркивает немецкий юрист.