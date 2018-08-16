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Немецкий телеканал обозначил на карте Крым частью России
16 августа 2018, 18:24 • 44 • В России
Немецкий телеканал 3Sat во время эфира показал карту, на которой Крым был обозначен как часть России.
Интерактивную карту продемонстрировали в документальном фильме «Сплошь Сибирь», который был создан немецким кинодокументалистом Дейвом Лейнсем и корреспондентом швейцарского телеканала Schweizer Fernsehen Кристофом Франценом.
На карте отчетливо видно, что Крымский полуостров окрашен таким же цветом, как и остальная часть Российской Федерации.
Телеканал 3Sat вещает в Германии, Австрии и Швейцарии.
Это уже далеко не первый случай, когда иностранные агентства или ученые «признают» Крым частью России. В июне австрийский демограф Саймон Кустенмахер опубликовал на своем аккаунте в Твиттере карту, на которой Крым обозначен как территория России.
Еще раньше украинский телеканал СТБ показал в эфире карту незалежной без Крыма. В результате каналу пришлось извиняться, а режиссера, который допустил такую "оплошность", украинский телеканал уволил.
Напомним, власти ЕС и других стран Запада не признают Крым территорией России и до сих пор считают полуостров частьюУкраины.
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