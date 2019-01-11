Немецкий союз журналистов "объявил войну" RT

Германский союз журналистов просит не выдавать лицензию RT. Российский канал обвинили в пропаганде и "однобоком освещении событий".

Союз журналистов Германии потребовал от чиновников не давать лицензию немецкоязычной версии портала российского телеканала RT. Соответствующая информация появилась на сайте немецкой организации журналистов.

"Германский союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch", - гласит сообщение.

Российский телеканал обвиняют в том, что он якобы является инструментом пропаганды и однобоко освещает события. При этом подразумевается, что немецкие и европейские СМИ ничем подобным не занимаются.

Стоит отметить, что в настоящее время RT Deutsch ведет свое вещание исключительно в Интернете. На немецкоязычном портале можно читать ленту новостей и смотреть видеорепортажи.