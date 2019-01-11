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Немецкий союз журналистов "объявил войну" RT
11 января 2019, 17:54 • 95 • Политика
Германский союз журналистов просит не выдавать лицензию RT. Российский канал обвинили в пропаганде и "однобоком освещении событий".
Союз журналистов Германии потребовал от чиновников не давать лицензию немецкоязычной версии портала российского телеканала RT. Соответствующая информация появилась на сайте немецкой организации журналистов.
Российский телеканал обвиняют в том, что он якобы является инструментом пропаганды и однобоко освещает события. При этом подразумевается, что немецкие и европейские СМИ ничем подобным не занимаются.
Стоит отметить, что в настоящее время RT Deutsch ведет свое вещание исключительно в Интернете. На немецкоязычном портале можно читать ленту новостей и смотреть видеорепортажи.
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