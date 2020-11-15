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Немецкий соразработчик вакцины Pfizer отбил кибератаку вируса-вымогателя

15 ноября 2020, 18:00  •  118 • В мире
Немецкую компанию BioNTech, которая совместно с гигантом Pfizer разрабатывает вакцину от коронавируса, атаковали хакеры. По заверениям немцев, им запустили вируса-вымогателя, однако он не смог вывести из строя оборудование.
Атака на серверы немецкой BioNTech была совершена ещё в сентябре, однако СМИ узнали о ней только сейчас. Как пишет Business Insider со ссылкой на источники, злоумышленникам удалось зашифровать часть серверов с помощью вируса-вымогателя Ryuk.
Однако в немецкой компании заверили, что урона это не нанесло. Представитель BioNTech в разговоре с изданием подчеркнул, что к таким инцидентам в компании готовятся добросовестно - защита стоит надёжная.
Источники издания в службе безопасности подтвердили, что атака не нанесла ущерба, хотя об инциденте стало известно Федеральному ведомству по информационной безопасности. Кто именно стоял за атакой, неясно, однако один из собеседников издания предположил, что атака была совершена с целью выкупа.

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