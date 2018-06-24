Немецкий шпионаж в Австрии

Австрия требует расследования разведывательного проникновения БНД на свою территорию

Шпионские скандалы между дружественными государствами вспыхивают с завидной регулярностью, подтверждая то, что в шпионском мире протекает своя жизнь, существуют свои законы, порой неподвластные пониманию обычного человека.

Вот снова выплыла на поверхность неприличная история между Австрией и Германией, на время омрачившая отношения между двумя нациями, которым, казалось бы, нечего делить. Нейтральная Австрия, давно расставшаяся с комплексом величия Габсбургов, вдруг обнаружила, что немецкая разведка глубоко запустила свои щупальца в её безмятежное тело и отсасывает разведывательную информацию.

Что, спрашивается, может интересовать такую спецслужбу, как Бундеснахрихтендинст (БНД), в Альпийской республике, не захотевшей, как известно, войти в состав НАТО? Оказывается, список объектов шпионажа достаточно велик и требует постоянного приложения усилий.

На днях австрийские издания, в частности журнал Profil и газета Der Standart, дуэтом сообщили о разведывательном проникновении БНД в Австрию и охарактеризовали это проникновение как «гигантское». БНД брала под своё наблюдение австрийские министерства в Вене, местные и иностранные фирмы, международные организации, объекты мусульман, а также подозреваемых в терроризме и торговле оружием, писала Der Standard.

Откуда австрийские СМИ получили эту информацию, сказать трудно. Имеются лишь данные, что её сообщил немецкий источник. И это была не «утка», поскольку уже на следующий день канцлер Австрии Себастьян Курц вместе с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом устроили совместную пресс-конференцию, на которой заявили: «Шпионаж между дружескими государствами не только не желателен, но и неприемлем. Сведения о происках БНД не являются для Вены в принципе новыми, но детали раздражают. Австрия требует расследования разведывательного проникновения БНД на свою территорию, в процессе которого собирались сведения примерно о двух тысячах объектов».

Канцлер Себастьян Курц потребовал немедленного прекращения немецкого шпионажа. Он сообщил, что подозрения насчёт происков БНД появились ещё в 2014 году. А поскольку в 2016 году в Германии был принят закон, запрещающий шпионаж в «дружественных» странах, то он, канцлер Австрии, хотел бы знать, за кем немецкая разведка следила в его стране и когда эта слежка была закончена. И потом следует убедиться, что слежка действительно закончена. Если же сведения об объектах слежки попали в накопители информации, эти накопители должны быть уничтожены. А если появятся новые данные о немецком шпионаже, в дело вступит австрийская прокуратура.

Газеты бросились обсуждать сенсацию. Обратило на себя внимание наличие в списке объектов, вызвавших интерес БНД, множества австрийских и иностранных фирм, и возник вопрос: не превышала ли БНД своих полномочий и не занималась ли в Австрии экономической разведкой, создавая для Германии хозяйственные преимущества?

Один из крупных австрийских интернет-провайдеров тут же подал на БНД в суд за «откачку» данных из его накопителей, но Федеральный суд не принял иск по той причине, что «эти данные не касались его личных интересов».

Между тем из скандала стало ясно, что в данном случае БНД не промышляла агентурным шпионажем, а забралась в электронные сети Австрии. В том числе в закрытые сети. Сегодня Германия стала крупнейшим «ловцом» такой информации в Европе и действует по принципу американских спецслужб: «Глобализация не терпит секретов, в том числе у партнеров». В результате охота за секретами партнёров привела к тому, что ещё в 2015 году Der Spiegel утверждал, что БНД занимается шпионажем в дружественных странах по всему миру. Например, объектами её интереса стали министерства внутренних дел США, Польши, Дании, а также посольства и консульства в разных странах, в том числе в Австрии.

Для всего этого потребовался новый электронный центр во Франкфурте-на-Майне. Сегодня это самый крупный в Европе центр накопления и анализа шпионских данных. Он работает в круглосуточном режиме, закачивая в свои банки данных невероятное количество информации. Ранее получение такой информации называлось шпионажем; теперь сотрудники БНД называют это «доступом к информации», что даёт Германии возможность быть солидным партнёром в обмене информацией с другими разведслужбами.

БНД по поводу разгоревшегося скандала официальный комментарий не дала, зато пресса настойчиво спрашивает: как быть с моральной стороной вопроса, друзья всё же?! И сама даёт ответ: «Традиционно высокоморальной общественности придется обойтись тем выводом, что обеспечение безопасности Германии не может быть делом безупречным и контролируемым».