Немецкий рэпер отправился к террористам и погиб в Сирии

• 188 • В мире

В Сирии убили примкнувшего к ИГ (запрещена в России) немецкого рэпера, пишут СМИ

Стало известно о смерти известного в Германии рэп-исполнителя Deso Dogg. Настоящее имя рэпера Деннис Кусперт. Сообщается, что он отправился воевать в Сирию, примкнул к террористам запрещенной в России организации ИГ. Однако в ходе недавних столкновений в Дэйр-эз-Зор он погиб.

Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на свои источники, а также на ресурсы, отслеживающие террористическую активность. Более того, сейчас западные журналисты пишут, что этот рэпер вообще вдохновил сотни своих поклонников идти и воевать на стороне боевиков.

Отметим, что Кусперт принял ислам в 2010 году. Тогда же он завершил официально свою карьеру.