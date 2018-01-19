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Немецкий рэпер отправился к террористам и погиб в Сирии

19 января 2018, 10:39  •  188 • В мире
В Сирии убили примкнувшего к ИГ (запрещена в России) немецкого рэпера, пишут СМИ
Стало известно о смерти известного в Германии рэп-исполнителя Deso Dogg. Настоящее имя рэпера Деннис Кусперт. Сообщается, что он отправился воевать в Сирию, примкнул к террористам запрещенной в России организации ИГ. Однако в ходе недавних столкновений в Дэйр-эз-Зор он погиб.
Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на свои источники, а также на ресурсы, отслеживающие террористическую активность. Более того, сейчас западные журналисты пишут, что этот рэпер вообще вдохновил сотни своих поклонников идти и воевать на стороне боевиков.
Отметим, что Кусперт принял ислам в 2010 году. Тогда же он завершил официально свою карьеру.

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