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Немецкий "Скрипаль" не получился? В Кремле решительно опровергли связь между убитым в Берлине и Россией

28 августа 2019, 15:54  •  41 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию по делу об убийстве в Берлине этнического чеченца из Грузии Зелимхана Хангошвили. В Кремле решительно опровергли связь между убитым и Россией. Таким образом, версия, выдвинутая ранее в западной прессе и соцсетях о том, что речь идет о немецком "Скрипале", не сложилась.
Ранее в Германии вызвало широкий общественный резонанс дело об убийстве в Берлине этнического чеченца из Грузии Зелимхана Хангошвили. В частности, немецкие спецслужбы не исключили версию того, что это было заказное убийство. После этого западные интернет-пользователи и СМИ вспомнили об истории с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Хангошвили преподносили чуть ли не как немецкого "Скрипаля".
Тем более что пошла информация о задержанном предполагаемом убийце - мол, это "уроженец Сибири" некий Вадим Сергеевич, который в столицу Германии приехал прямиком из Москвы.
В Кремле, комментируя эту историю, решительно опровергли связь между убитым в Берлине и Россией.
"Я решительно отвергаю какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос СМИ.
Представитель Кремля также посоветовал за уточнением гражданства обратиться к министерству иностранных дел.
То есть если принять во внимание слова Пескова о том, что данное уголовное дело "не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам", можно говорить о том, что немецкий "Скрипаль" из убитого не получился.

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