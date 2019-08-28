Немецкий "Скрипаль" не получился? В Кремле решительно опровергли связь между убитым в Берлине и Россией

Ранее в Германии вызвало широкий общественный резонанс дело об убийстве в Берлине этнического чеченца из Грузии Зелимхана Хангошвили. В частности, немецкие спецслужбы не исключили версию того, что это было заказное убийство. После этого западные интернет-пользователи и СМИ вспомнили об истории с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Хангошвили преподносили чуть ли не как немецкого "Скрипаля".

Тем более что пошла информация о задержанном предполагаемом убийце - мол, это "уроженец Сибири" некий Вадим Сергеевич, который в столицу Германии приехал прямиком из Москвы.

В Кремле, комментируя эту историю, решительно опровергли связь между убитым в Берлине и Россией.

"Я решительно отвергаю какую-то связь этого происшествия, этого убийства с официальной Россией", - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос СМИ.

Представитель Кремля также посоветовал за уточнением гражданства обратиться к министерству иностранных дел.

То есть если принять во внимание слова Пескова о том, что данное уголовное дело "не имеет, естественно, никакого отношения к российскому государству, к официальным органам", можно говорить о том, что немецкий "Скрипаль" из убитого не получился.