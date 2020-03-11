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Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками

11 марта 2020, 15:35  •  201 • Украина


Проблемы на внешнеполитической арене и внутри страны могут стать причиной отставки президент а Украины Владимира Зеленского, более того это пошатнёт его здоровье.

Такое мнение в эфире Youtube-канала PolitWera высказал журналист, политолог Александр Сосновский, проживающийв Германии.

Эксперт уверен, что Зеленский на своем посту не задержится, поскольку оказался в положении цугцванг, в котором каждый следующий шаг будет ухудшать положение главы украинского государства.

По его словам, у Зеленского сейчас много проблем. Так, на внешнеполитическом фронте — это скандал с президентом США Дональдом Трампом. Аналитик обратил внимание, что американский лидер не простит действий Киева, которые принесли негативные для него последствия.

В зыбком положении находится Владимир Зеленский и внутри Украины: в стране наблюдается ослабление позиций президентской власти и любой последующий шаг может стать роковым в роли главы государства.

«От него уходит ближайшее окружение...Зеленский находится однозначно в такой ситуации, которая его просто толкает к отставке», — считает политолог.

Сосновский предположил, что Зеленскому удастся остаться при власти, но это может стоить ему здоровья. По мнению эксперта, у украинского лидера большие проблемы с зависимостями, которые могут повлиять на его самочувствие, вероятнее всего, украинский лидер употребляет «нечто для поддержания собственного духа».

На видео с 59 мин:


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