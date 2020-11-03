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Немецкий политолог рассказал о главном страхе Германии перед США

03 ноября 2020, 21:40  •  173 • Политика
Фото: Petra Wallner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Европа загнала себя в американский вассалитет, из которого не стремится выходить
ФРГ находится под "колпаком" Соединенных Штатов, однако такое положение выбрано Германией добровольно, считает немецкий политэксперт Александр Рар. По словам специалиста, Берлин надеется на помощь американских союзников в случае военного конфликта.
Главным образом, считает эксперт, правительство ФРГ полагает, что Штаты могут оказать стране протекцию, так как в отношениях России и Запада всегда присутствует тема Холодной войны. Еще одним фактором является раздел мирового влияния среди трансатлантических кругов, которые преследуют свои интересы.
Спикер уверен, что Европейский союз сам вогнал себя в такие рамки. Единственным верным решением для Германии, заявил Рар, остаются союзнические отношения с Вашингтоном, так как немцы считают американцев "священной нацией", подарившей им и западноевропейским государствам демократию с рыночной экономикой.
Также специалист заявил, комментируя президентскую гонку в США, что наиболее вероятным победителем является Дональд Трамп, который смог набрать большую электоральную поддержку, нежели Байден.
"Мало кто ожидает Байдена и возвращения к политике Обамы и Клинтона", – сообщил политолог в эфире медиацентра "Патриот".
Ранее Рар заявил, что РФ не видит перспектив во взаимодействии с Западом, и по этой причине приостановила с ним отношения.

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