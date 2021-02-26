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Немецкий политолог Рар назвал большую ошибку Украины из-за Nord Stream 2
26 февраля 2021, 11:10 • 99 • Украина
Москва, 26 февраля. Украина допускает ошибку, пытаясь остановить строительство «Северного потока — 2» на последних метрах. В этом уверен немецкий политолог Александр Рар.
Евросоюз пытается привлечь Украину в свое энергетическое пространство, чтобы она стала посредником при транзите российского газа. Новая администрация США под руководством Джо Байдена уже не предпринимает таких резких попыток вмешаться в энергетическую безопасность Европы. Однако теперь на место США пришла Украина, отметил политолог в эфире канала «Россия-1».
Политолог не сомневается, что проект «Северный поток — 2» будет доведен до конца. Сейчас Европа хочет, чтобы Украина научилась выстраивать диалог с Россией, уверен Рар.
Политолог Александр Разуваев в беседе с ФАН выразил уверенность, что вся ситуация вокруг «Северного потока — 2» напрямую связана с Украиной. МВФ отказал стране в очередном кредите, а в сентябре у Украины наступает пик платежей по долгам. К этому времени газопровод может войти в эксплуатацию, в связи с чем Киев лишится платежей за транзит.
Автор: Алиса Яковлева
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