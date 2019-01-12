Немецкий политолог призвал Европу защититься ракетами США от "ядерной угрозы России"

Только США способны противодействовать "российской ядерной угрозе", поэтому Европа не должна исключать расположение на своей территории американских ракет. Об этом пишет политолог Оливер Трэнерт, старший научный сотрудник фонда "Наука и политика" в Берлине, в своей статье в Die Welt.

По его убеждению, Европа не способна организовать эффективную защиту от российского ядерного оружия самостоятельно. Поэтому ей требуется более подвижный и мощный военный потенциал, который могут предоставить лишь США.

По возможности следует избегать размещения ракет, однако в нынешних условиях нельзя с излишней поспешностью это исключить, считает он. Вполне вероятно, полагает автор, что некоторые страны НАТО в Восточной Европе будут лишь рады ракетам США на своей территории.

В дальнейшем значимость ПРО для того, чтобы обеспечивать европейскую безопасность, станет лишь возрастать в связи с развитием у России новых вооружений, добавляет Трэнерт. В частности, крылатые ракеты 9М729 якобы стали нарушением соглашения ДРСМД, так как способны брать на прицел объекты глубоко на территории НАТО, считает он.

Одной из основных целей Москвы якобы является политическое расшатывание единства Запада, утверждает Трэнерт, поэтому необходимо открыто, подробно и ясно объявлять обо всех военных мерах, чтобы сохранять сплоченность НАТО и ЕС и оказывать поддержку "контролю над вооружениями для стабилизации устрашения" при всякой возможности.