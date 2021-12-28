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Немецкий политолог предсказал идеологическую перестройку Варшавы. Страна отвернётся от Запада
28 декабря 2021, 16:05 • 77 • Политика
Немецкий политолог Александр Рар предсказал идеологическую перестройку Варшавы. По его словам, со временем страна начнёт всё больше отворачиваться от Запада и всё сильнее сближаться с Россией.
Такое мнение эксперт высказал в беседе с порталом "Народные новости". Он полагает, что страны Восточной Европы в скором времени начнут отторгать леволиберальную идеологию, агрессивно навязываемую Западом. В этом случае Польше не останется ничего другого, кроме как повернуться в сторону России, которая всегда выступала за традиционные ценности.
- отметил Рар.
Политолог считает, что сложнее всего придётся Прибалтике, которая слишком сильно зависит от ЕС.
В последнее время отношения между Польшей и руководством ЕС стремительно ухудшаются. Этому способствовали и действующие некогда квоты на приём мигрантов, и навязывание Брюсселем закона о легализации однополых браков, и требование не ставить собственное законодательство выше европейского. Некоторые эксперты даже предсказывают выход Польши из ЕС.
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