Немецкий политолог предсказал идеологическую перестройку Варшавы. Страна отвернётся от Запада

Немецкий политолог Александр Рар предсказал идеологическую перестройку Варшавы. По его словам, со временем страна начнёт всё больше отворачиваться от Запада и всё сильнее сближаться с Россией.

Такое мнение эксперт высказал в беседе с порталом "Народные новости". Он полагает, что страны Восточной Европы в скором времени начнут отторгать леволиберальную идеологию, агрессивно навязываемую Западом. В этом случае Польше не останется ничего другого, кроме как повернуться в сторону России, которая всегда выступала за традиционные ценности.

Это не произойдёт в один день, а случится во время перестройки, консолидации европейского "дома". Если будут дальше нажимать на Польшу, Венгрию и другие страны ЕС, элиты и общество переориентируются на традиционные ценности,

- отметил Рар.

Политолог считает, что сложнее всего придётся Прибалтике, которая слишком сильно зависит от ЕС.

В последнее время отношения между Польшей и руководством ЕС стремительно ухудшаются. Этому способствовали и действующие некогда квоты на приём мигрантов, и навязывание Брюсселем закона о легализации однополых браков, и требование не ставить собственное законодательство выше европейского. Некоторые эксперты даже предсказывают выход Польши из ЕС.