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Немецкий политолог объяснил поддержку Берлином "Северного потока-2"

01 сентября 2021, 19:30  •  134 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
У Германии нет иной альтернативы для получения больших объемов газа
Берлин защищал реализацию проекта "Северный поток-2" потому, что Германии нужны значительные объемы газа в качестве "промежуточного этапа" в процессе отказа от нефти и перехода к "зеленой" энергетике. Такую точку зрения на твердую позицию немецкого руководства высказал политолог Александр Рар в эфире ютуб-канала Klymenko Time.
Эксперт подчеркнул, что власти ФРГ выступали за строительство "СП-2" вовсе не из политических интересов.
"Другой альтернативы нет. Лучше больше газа иметь. Может, слишком много, чем вообще не иметь. Абсолютно разумное, не политическое – я бы сказал экономическое решение", – заявил Рар.
Тема "Северного потока-2" не уходит с первых полос медиа – строительство газопровода близко к завершению, а также все внимательно следят за результатом визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, где он ровно сегодня должен на переговорах с хозяином Белого дома Джо Байденом снова жаловаться на российскую новую трубу и просить его каким-либо образом не допустить запуска проекта.
Накануне лидер украинцев на встрече с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм объявил, что газ из РФ якобы "самый грязный в мире". Комментируя сегодня этот перл экс-комика глава МИД России Сергей Лавров сказал, что данная словесная эквилибристика "не от большого ума".

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