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Немецкий политолог об угрозах "зелёных": "Северный поток - 2" невозможно остановить

18 августа 2021, 04:15  •  34 • Политика
Как заявил немецкий политолог Александр Рар, проект "Северный поток - 2" уже невозможно остановить. На процесс не смогут повлиять и угрозы "зелёных", которые рвутся к власти в Германии.
Запуск газопровода "Северный поток - 2" уже невозможно остановить. Об этом изданию "ПолитЭксперт" заявил немецкий политолог Александр Рар.
Осенью в Германии пройдут выборы, по итогам которых будет назначен новый канцлер. Не исключено, что ведущую роль при формировании нового кабмина получат "зелёные", выступающие против "Северного потока - 2".
Комментируя ситуацию, Рар отметил, что первая из двух запланированных труб уже готова. Кроме того, в Европе ощущается дефицит газопровода, поэтому европейцы не готовы вредить самим себе в условиях холодной зимы.
Заблокировать проект можно было только на ранних этапах. К тому же "зелёные" не смогут работать в парламенте в гордом одиночестве. К власти придёт коалиционное правительство, в которое должна войти Социал-демократическая партия. Последняя как раз и заинтересована в стратегическом партнёрстве с Россией.
"Так что всё это у "зелёных" пустые разговоры о том, что они могут и хотят остановить. Это предвыборная риторика", - пояснил политолог.
Ранее стало известно, что в конце августа канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует посетить Россию и Украину. Как заявил телеканалу "360" политолог Василий Стоякин, главным вопросом остаётся будущее газового транзита через территорию Украины.
Даже после запуска газопровода "Северный поток - 2" сохранится дефицит транзитных мощностей, который необходимо компенсировать. Но "Газпром" отказался от заключения долгосрочных соглашений.
"Москва поднимает ставки со своей стороны. Подъём этих ставок учитывается в Берлине, возможно, и в Киеве", - пояснил эксперт.
Как добавил глава Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, "Северный поток - 2" остаётся краеугольным камнем в отношениях Германии, США, России и Евросоюза. При этом американский президент Джо Байден попытался убрать вопрос с повестки дня, что не оценили его оппоненты в Сенате.
Впрочем, у проекта хватает и иных нерешённых проблем.
"Здесь достаточно проблем, которые до сих пор не решены, включая вопросы сертификации и признание Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора", - добавил эксперт в интервью ИА "Экономика сегодня".

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