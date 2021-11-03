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Немецкий политолог: Молдавии следует избавиться от Приднестровья

03 ноября 2021, 09:55  •  24 • Украина
«Следует признать – Тирасполь является камнем на шее Кишинёва»
В Европе всё чаще говорят о том, что Молдавии, стремящейся в ЕС, совсем не по пути с непризнанным Приднестровьем, принципы которого далеки от европейских. Так стоит ли держаться за эту территорию и тем более пытаться её вернуть?
Подобные высказывания иногда слышны и в Кишинёве. Однако звучат они пока не очень громко, поэтому интервью немецкого политолога Аннели Утте Габани, опубликованное в интернет-издании Europalibera.org («Свободная Европа»), любимом всеми проевропейцами Молдовы, не стали даже комментировать – слишком «крамольным» оно показалось. Хотя Габани не скупилась на антироссийские и русофобские высказывания, некоторые её «рациональные» предложения смутили молдавские СМИ, которые постарались «не заметить» эту большую публикацию, посвящённую молдавским проблемам.
«Молдова – независимое государство. Я бы предпочла выступать за идею отделения от Приднестровья. Приднестровье настолько отличается от Республики Молдова, от всей остальной Бессарабии!.. Если русские так хотят себе Приднестровье – ну, что ж, пусть забирают его себе. Не исключено, что Россия отнюдь не жаждет забирать Приднестровье, но если чаще об этом говорить, это могло бы как-то сдвинуть проблему с места. Я знаю, что это очень сложно, но следует признать – Приднестровье является камнем на шее Молдовы»,
– заявила германский политический аналитик.
Она понимает, что молдавские политики сегодня не могут выступить с инициативой отделения Приднестровья, однако главное – это принять вероятность такого развития событий и понять, что подобный вариант мог бы стать спасением для страны.
Ну а дальше Габани разбила мечты молдавских унионистов – тех, кто мечтает о вхождении Молдавии в состав соседней Румынии.
По её мнению, такое объединение просто невозможно, к тому же оно не пойдёт на пользу ни одной стороне. Политолог привела в пример объединение Западной и Восточной Германии – прошло тридцать лет, однако Германия всё ещё остаётся разделённой и по духу, и по менталитету.
«Я не понимаю, как Румыния могла бы объединиться с Республикой Молдова. Во-первых, объём финансовых средств, необходимых для унири, находится абсолютно за пределами возможностей Румынии. Во-вторых, союз не обязательно окажется успешным»,
– считает Габани.
Об интервью немецкого политолога рассказало интернет-издание «Независимое Приднестровье», подчеркнув, что «за тридцать лет существования Приднестровской Молдавской Республики она настолько отдалилась от Молдовы, что разницу между двумя государствами можно назвать уже пропастью». В самой же Молдавии эту разницу хотя и видят многие, но признать рискуют единицы.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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