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Немецкий политик: «Северный поток-2» важнее украинского транзита
16 мая 2019, 19:09 • 76 • В мире
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Еврокомиссия не сможет заблокировать «Северный поток-2». Удастся ли сохранить проект в силе, если Россия прервёт украинский транзит? Немецкий депутат уверен, что для Берлина в приоритете «Северный поток-2»
Автор:
Гасанов Камран
Несмотря на угрозы Вашингтона и попытки Брюсселя осложнить проект, главное действующее лицо Германии стоит горой за «Северный поток-2». Ангела Меркель уверена в том, что Еврокомиссия не сможет остановить строительство газопровода по дну Балтийского моря.
Меркель и президент Австрии за
— сказала Меркель после выступления в Равенсбурге на тему внешней политики.
А. Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Немецкий канцлер не раз говорила о необходимости реализации проекта «Северный поток-2», аргументируя низкими ценами на российский газ. На одном из заседаний НАТО она вместе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом вступила в полемику с Дональдом Трампом. Последний считает, что Германия находится «в плену» у России, и угрожает санкциями европейским компаниям, участвующим в строительстве газопровода.
«Северный поток-2» — газопровод, состоящий из двух ниток. Его отправной точкой служит южный берег Финского залива в районе Усть-Луги Ленинградской области. Конечный пункт — немецкий город Грайфсвальд, расположенный в земле Мекленбург-Передняя Померания. Трубопровод с пропускной мощностью в 55 млрд кубометров в год будет сдан в эксплуатацию в 2019 году. Стоимость проекта оценивается в 9,5 млрд евро. Половину средств взял на себя «Газпром», оставшуюся часть — европейские компании: немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV, англо-голландская Shell и французская Engie.
Накануне глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что «Северный поток-2» «пересёк экватор». В Балтийском море проложено уже более 50% общей длины газопровода, равной 1241 километру. В тот же день поддержку «Северному потоку-2» выразил австрийский президент Александр Ван дер Беллен.
— заявил Ван дер Беллен после встречи с Владимиром Путиным в Сочи.
Ван дер Беллен. Фото: www.globallookpress.com
Но несмотря на поддержку в лице руководителей стран Евросоюза, помехи на пути реализации «Северного потока-2» всё же сохраняются.
«Камешки в ботинке»
Одно из основных препятствий — одобренные Советом ЕС 15 апреля поправки к газовой директиве Евросоюза. Согласно документу, поставщик газа («Газпром») не может быть распределителем газа в ЕС, а одна компания не может загружать больше половины мощности трубопровода. Исключения из этих правил возможны при согласии принимающей страны (Германия) и Еврокомиссии. Теоретически «Газпром» может избежать этих помех, создав независимую компанию, которая будет заниматься распределением газа.
Другим препятствием могут быть американские санкции. Сенаторы Тед Круз (республиканец) и Джин Шахин (демократ) подготовили законопроект санкций против компаний-участников «Северного потока-2». Конгрессмены хотят заморозить их активы в Соединённых Штатах и запретить въезд в Штаты лицам, которые сдают в аренду или продают суда для прокладки газопровода. Пока дело не дошло до санкций, бояться европейцам нечего. Однако высказывания руководителей Engie и Uniper в августе 2018 года о возможном выходе из проекта говорят о том, что европейцы очень серьёзно относятся к наказанию от «Большого Брата». В случае их отказа «Газпрому» придётся взять всё финансирование на себя.
Фото: www.globallookpress.com
Третья помеха — отказ Дании выдать разрешение на прокладку трубопровода через свои территориальные воды. В Копенгагене опасаются «зависимости» ЕС от российского топлива. Остальные участники — Россия, Финляндия, Швеция и Германия — уже выдали соответствующие разрешения. Но и против Дании у «Газпрома» есть противоядие — трубопровод можно построить в обход королевства.
Украинская засада
Четвёртая помеха — Украина. В своём выступлении Меркель отметила важность сохранения транзита российского газа через Украину.
— сказала немецкий канцлер.
В марте этого года глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев пустил слухи о том, что «Газпром» собирается прекратить прокачку газа через Украину и уже якобы разослал соответствующие письма соседним странам. В Москве не подтверждают такую информацию. В МИД России в феврале заявляли о намерении продолжить поставки, но пока Киеву и Москве не удалось договориться о цене. Поэтому новый договор на транзит ещё не подписан.
Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн считает, что для Берлина «Северный поток-2» приоритетнее, чем украинский транзит.
— рассказал Линдеманн в интервью Царьграду.
Гуннар Линдеманн. Фото: Телеканал «Царьград»
Директор международного Центра политического анализа и информационной безопасности Святослав Андрианов полагает, что если Москва прервёт украинский транзит, позиция Германии может измениться.
«Ангела Меркель в данном случае поменяет свою риторику. Хотя не надо забывать, что она и сейчас призывает немцев к бдительности и говорит о недопустимости жертвовать интересами восточно-европейских и прибалтийских соседей Германии ради экономической выгоды. На встрече с главами Вышеградской четвёрки в Братиславе она заявила, что ни при каких обстоятельствах Германия не собирается зависеть от России. При этом канцлер отметила, что и самой причины возникновения зависимости от "Северного потока-2" не существует, так как в вопросе энергетической безопасности Германия последовательно реализует политику диверсификации», — отметил эксперт.
Стоит отметить, что, выступая в Равенсбурге, канцлер Германии заявила, что её страна продолжит строить терминалы для приёма СПГ. В отдалённой перспективе Берлин присоединится к импорту газа из США.
Андрианов напомнил, что не только Меркель, но и многие немецкие политики от правящей коалиции консолидированно высказывались о необходимости сохранения прокачки газа через Украину.
— добавил эксперт.
Комплексный анализ ситуации вокруг «Северного потока-2» показывает, что на каждую помеху у России есть «план Б». Пожалуй, за исключением Украины. Если по каким-то причинам транзит через её территорию прекратится, Меркель может переметнуться в стан противников проекта. Её преемница на посту главы ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр уже выступала за ограничение прокачки газа по «Северному потоку», если Россия не изменит своё поведение на Украине. Так что даже если газопровод будет достроен, его будущее далеко не безоблачное.
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