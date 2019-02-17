Немецкий политик рассказал о причинах недопуска Украины в НАТО

Германия и Франция отказали Украине в приёме в НАТО в 2008 году, исходя из российских интересов с точки зрения Берлина и Парижа. Об этом заявил замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф.

«Возможно, у Украины не было бы таких сложностей, как сейчас, если бы она была членом НАТО. Поэтому я могу понять, что в Киеве об этом думают. В 2008 году Германия и Франция сказали, что Украина не может стать членом альянса, и многие говорят, что это было тогда ошибкой. Мы сделали это, учитывая российские интересы с германо-французской точки зрения», — сказал он РИА Новости.

Ранее США пообещали поддерживать стремление Украины вступить в НАТО.

Также украинский лидер Пётр Порошенко анонсировал подписание закона о курсе Украины в ЕС и НАТО.