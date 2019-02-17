Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сладко, но низкокалорийно: Лукашенко подарил Путину конфеты без сахара
Жители Гаити попросили помощи у России - против "американской оккупации&quo...
В МИД России сообщили о начале разработке ракет средней дальности наземного бази...
Кандидат на пост главы ЕК предложил создать ПРО с участием Украины
Главная / Украина

Немецкий политик рассказал о причинах недопуска Украины в НАТО

17 февраля 2019, 14:09  •  309 • Украина
Германия и Франция отказали Украине в приёме в НАТО в 2008 году, исходя из российских интересов с точки зрения Берлина и Парижа. Об этом заявил замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф.
 
© Михаил Маркив РИА Новости
 

«Возможно, у Украины не было бы таких сложностей, как сейчас, если бы она была членом НАТО. Поэтому я могу понять, что в Киеве об этом думают. В 2008 году Германия и Франция сказали, что Украина не может стать членом альянса, и многие говорят, что это было тогда ошибкой. Мы сделали это, учитывая российские интересы с германо-французской точки зрения», — сказал он РИА Новости.

Ранее США пообещали поддерживать стремление Украины вступить в НАТО.

Также украинский лидер Пётр Порошенко анонсировал подписание закона о курсе Украины в ЕС и НАТО.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


309
Источник
Похожие новости
16 февраля 2019, 15:24
На Украине суд продлил арест Савченко и Рубану
16 февраля 2019, 15:24
Транзитные амбиции: на Украине призвали заменить Россию на европейском рынке газа
16 февраля 2019, 21:54
Порошенко высказал мнение о выборах президента Украины
Загрузка...
16 февраля 2019, 21:54
Тимошенко намерена договориться с МВФ по поводу цены на газ
17 февраля 2019, 01:09
Порошенко рассчитывает на поставки «всех видов» вооружений США
17 февраля 2019, 10:54
Эксперт оценил заявление Порошенко о непрекращении стрельбы на Украине
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
17 февраля 2019, 07:54
Сделка времён "холодной войны" поставлена под сомнение: Германии стали меша...
17 февраля 2019, 04:39
"У Германии больше общего с США, чем с Россией": Иванка Трамп объяснила нем...
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, поч...
17 февраля 2019, 04:39
"Его просто выкинут из окна": Климкин сообщил, что сделают с президентом, к...
17 февраля 2019, 07:54
"Лучше поздно, чем никогда": Захарова рассказала, как внимательно слушал Ла...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 февраля 2019, 21:44
Россия дала первый бой мегакорпорациям. И вот результат
15 февраля 2019, 02:28
Heпpивeтливый Xapькoв дocтaл Пopoшeнкo
14 февраля 2019, 01:54
«На языке силы, Карл!» В Москве смеются над политиком из Эстонии
13 февраля 2019, 09:24
Небензя поправил слова постпреда ФРГ при ООН о «взятии» Россией Минска
15 февраля 2019, 07:09
ВСУшники обругали российский Т-72Б3
12 февраля 2019, 17:24
Какое секретное оружие американцы испытали в Сирии против «вагнеровцев»
10 февраля 2019, 22:54
Незаконное перекрытие: МВД проверит инцидент с живым щитом из автомобилей во Владимире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.