Немецкий политик призвал заморозить «Северный поток-2» из-за инцидента с Навальным

Немецкий консерватор, кандидат в лидеры партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц из-за ситуации вокруг российского блогера Алексея Навального выступил за двухлетний мораторий на строительство газопровода «Северный поток-2».

Немецкий политик, претендующий на пост главы партии «Христианско-демократический союз» Фридрих Мерц заявил о необходимости заморозить реализацию проекта по строительству газопровода «Северный поток-2» из-за инцидента, случившегося с российским блогером Алексеем Навальным, который находится сейчас в берлинской клинике на лечении.

По словам Мерца, которые приводит издание Bild, до происшествия с российским оппозиционером он выражал поддержку проекту, выступая за продолжение строительства, хотя и испытывал некоторые опасения. Однако отравление Алексея Навального не может остаться без внимания – консерватор заявил, что Европа просто должна отреагировать на данный инцидент. В качестве уместной реакции политик предложил незамедлительно заморозить ведущееся строительство трубопровода на два года, то есть ввести мораторий на реализацию проекта.

Добавим, что неделей ранее на этот счет высказалась канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая предложила рассматривать вопросы «Северного потока-2» и дела Навального отдельно. По мнению немецкого канцлера, «политические следствия» сотрудничества Европы с Россией связаны с вопросом транзита газа через территорию Украины, и этот вопрос уже согласован. Если же говорить об инциденте с Навальным, то связывать ее с экономическим проектом нецелесообразно, уверена Меркель. Она также выразила протест относительно введения экстерриториальных ограничительных мер в отношении проекта со стороны США. Канцлер подчеркнула, что считает необходимым обсуждать ситуацию с Навальной и подобные ей происшествия отдельно от экономических вопросов.

Однако ряд политиков все же озвучили противоположное мнение на этот счет, заявив об уместности приостановки реализации или даже закрытия проекта по строительству газопровода.

Что же касается российской позиции по данному вопросу, то пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков указывал на коммерческую составляющую проекта «Северный поток-2», поясняя, что его реализация важна для энергетической безопасности всего европейского континента. Призывы ряда немецких политиков остановить проект на фоне инцидента с Навальным он оценил как эмоциональные заявления, которые не основаны на фактах.

Напомним, что две недели назад самолет, на борту которого находился российский оппозиционер Алексей Навальный, вынужден был совершить экстренную посадку в Омске из-за резкого ухудшения самочувствия блогера. Навальный был госпитализирован в местное медучреждение, где в качестве основного диагноза врачи назвали нарушение обмена веществ, повлекшее резкое понижения сахара в крови пациента. Что именно стало причиной таких изменений в организме, медики затруднились ответить, однако, следы ядов в крови и моче Навального ими обнаружены не были.

Затем оппозиционер был перевезен в Германию, где его лечение продолжили берлинские врачи клиники «Шарите». Власти ФРГ заявили о том, что Навальный бал отравлен неким веществом группы «Новичок», обладающим нервно-паралитическим действием. В Москве же отметили, что Берлин не представил российским властям никакой информации, подтверждающей свои выводы. Россия направила в адрес Германии официальный запрос по данной информации, который пока остается без ответа. В МИД РФ также выразили недоумение в связи с тем, что заявления немецких властей по поводу ситуации с Навальным были адресованы прежде всего ЕС и НАТО. Такая политика вызвала предположение, что Берлин преследует цель найти обоснование для уже заранее подготовленных «ответных мер» против РФ.