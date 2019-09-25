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Немецкий политик призвал начать снимать санкции с России до 2021 года

25 сентября 2019, 13:09  •  72 • Украина
Немецкий политик, председатель отделения ХДC в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг выступил за постепенное снятие санкций с России. По его мнению, этот процесс должен начаться до 2021 года.
 
Reuters
 

Как считает Моринг, санкции должны быть сняты «в связи с украинским кризисом» в рамках нынешнего легисталтурного периода. Его слова приводит Wirtschaft.

Политик отметил, что также при разумном решении можно приступить и снятию санкций с востока Украины, ослабляя давление «шаг за шагом».

Ранее Моринг заявил, что введённые Евросоюзом санкции в отношении России не оказывают на Москву должного влияния, в то время как ответные российские санкции наносят огромный вред ФРГ.

В июне глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией.

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