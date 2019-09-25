|
Немецкий политик призвал начать снимать санкции с России до 2021 года
25 сентября 2019, 13:09 • 72 • Украина
Немецкий политик, председатель отделения ХДC в федеральной земле Тюрингия Майк Моринг выступил за постепенное снятие санкций с России. По его мнению, этот процесс должен начаться до 2021 года.
Reuters
Как считает Моринг, санкции должны быть сняты «в связи с украинским кризисом» в рамках нынешнего легисталтурного периода. Его слова приводит Wirtschaft.
Политик отметил, что также при разумном решении можно приступить и снятию санкций с востока Украины, ослабляя давление «шаг за шагом».
Ранее Моринг заявил, что введённые Евросоюзом санкции в отношении России не оказывают на Москву должного влияния, в то время как ответные российские санкции наносят огромный вред ФРГ.
В июне глава правящего в ФРГ Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости стремиться к сотрудничеству и поддержанию отношений с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
72
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 сентября 2019, 13:09
|
20 сентября 2019, 13:09
|
21 сентября 2019, 18:24
|
19 сентября 2019, 07:54
|
21 сентября 2019, 11:39
|
19 сентября 2019, 07:54
|
20 сентября 2019, 03:24