Немецкий политик привела доказательства, что Берлин на грани большой войны с Россией

Депутат бундестага обвинила власти Германии в "подготовке войны с Россией" и участии в агрессивных действиях НАТО и США.

Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен выдвинула против властей Германии обвинения в подготовке войны с Россией.

По её словам, правящая коалиция крайне агрессивно относится к России, а министр обороны даже назвала Россию противником.

Федеральное правительство открыто взяло курс на подготовку войны с Россией,

- говорится в её статье для газеты Neues Deutschland. В частности, об этом говорит участие Германии в военных учениях НАТО у границ России "Защитник Европы - 2021". В ответ Россия и Белоруссия проводят военные учения "Запад".

Депутат указывает, что Германия намерена увеличить военный бюджет до 85 млрд евро, что больше трат России в 54 млрд евро, и может стать самой крупной страной в Европе с оборонным бюджетом.

Тот, кто призывает к борьбе с Россией, не заинтересован в разрядке. Напротив, такими пропагандистскими методами создаются новые образы врага с целью подготовки военного похода на Россию,

- цитирует "ИноСМИ" статью Дагделен.

Депутат бундестага Дагделен подчеркнула, что в Германии каждый, кто критикует власти, получает клеймо "кремлёвской марионетки".

Дружба с Россией и другими бывшими советскими республиками должна стать максимой немецкой политики,

- отмечает депутат. Она также указывает, что политики партии "Зелёных", которые могут выиграть выборы, используют политику двойных стандартов и закрывают глаза на преступления США и президентов этой страны, которых Дагделен назвала "массовыми убийцами".