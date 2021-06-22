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Немецкий политик привела доказательства, что Берлин на грани большой войны с Россией
22 июня 2021, 19:10 • 108 • Политика
Депутат бундестага обвинила власти Германии в "подготовке войны с Россией" и участии в агрессивных действиях НАТО и США.
Депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен выдвинула против властей Германии обвинения в подготовке войны с Россией.
По её словам, правящая коалиция крайне агрессивно относится к России, а министр обороны даже назвала Россию противником.
- говорится в её статье для газеты Neues Deutschland. В частности, об этом говорит участие Германии в военных учениях НАТО у границ России "Защитник Европы - 2021". В ответ Россия и Белоруссия проводят военные учения "Запад".
Депутат указывает, что Германия намерена увеличить военный бюджет до 85 млрд евро, что больше трат России в 54 млрд евро, и может стать самой крупной страной в Европе с оборонным бюджетом.
- цитирует "ИноСМИ" статью Дагделен.
Депутат бундестага Дагделен подчеркнула, что в Германии каждый, кто критикует власти, получает клеймо "кремлёвской марионетки".
- отмечает депутат. Она также указывает, что политики партии "Зелёных", которые могут выиграть выборы, используют политику двойных стандартов и закрывают глаза на преступления США и президентов этой страны, которых Дагделен назвала "массовыми убийцами".
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