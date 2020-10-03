Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
Русские прорвали оцепление США, американцы выслали подкрепление: анклав в Сирии ...
Решение Путина вызвало панику в Финляндии: Запрет на вывоз леса-кругляка обрушил...
Песков тонко поддел американских политиков за "щенка Путина"
Главная / Политика

Немецкий политик пообещал России новые санкции при одном условии

03 октября 2020, 14:50  •  196 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/globallookpress.com/
В Берлине заявили, что Москва получит "четкий ответ" из-за ситуации с Навальным
Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, что Россия столкнется с новыми рестрикциями из-за дела Алексея Навального при одном условии. По его словам, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) придет к выводу, что результаты экспертизы лабораторных исследований Германии, Франции и Швеции анализов оппозиционера были верны.
При этом Маас не стал уточнять, какие именно будут рестрикции. Он лишь отметил, что ответа избежать не удастся, а наказание для Москвы примут все страны ЕС сообща.
Маас в разговоре с изданием t-online подчеркнул – он убежден в том, что России от ограничительных мер в таком случае уйти не получится, но отметил, что они должны быть соразмерными.
Алексею Навальному экстренно госпитализировали в Омске в конце лета. Позже его в состоянии комы перевезли в Германию, где местные врачи заявили, что блогера отравили "Новичком". В Берлине рассказали, что в трех лабораториях других стран были проверены анализы Навального, которые якобы подтвердили догадки немецких специалистов. Однако никаких доказательств этому Германия не предоставила, как и пробы России.
При этом в Германии силы, настроенные на то, чтобы избежать ухудшения отношений с Россией, призвали не допустить "ледникового периода" между двумя странами.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



196
Источник
Похожие новости
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премьера
02 октября 2020, 23:15
"Хотели бы убить, убили бы": Познер указал Навальному на неувязочку
02 октября 2020, 23:15
Россия поддержала контрсанкционный удар Белоруссии по ЕС
03 октября 2020, 01:05
Политолог показал "роковую заразительницу" Трампа: Ждём заявления о "русском следе"
03 октября 2020, 01:05
Литва не планирует отзывать посла в Белоруссии, несмотря на пинок из Минска
03 октября 2020, 13:00
В Берлине испугались "ледникового периода" в отношениях с Москвой из-за Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премье...
03 октября 2020, 05:40
В СНБО заявили о планах пригласить на Украину американские базы
03 октября 2020, 01:05
Новый польско-шведский союз против России
03 октября 2020, 04:45
Пытаются найти крайних? Ливан потребовал арестовать русских по делу о взрыве в Бейрут...
03 октября 2020, 01:05
Политолог показал "роковую заразительницу" Трампа: Ждём заявления о "р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 сентября 2020, 01:10
Захарова назвала новую угрозу для России: "А теперь самый главный вопрос"
28 сентября 2020, 22:05
"Будет бить вся российская армия": Баранец об участии Москвы в войне Армении и Азербайджана
27 сентября 2020, 01:10
Допа и Гепа уводят Харьков
28 сентября 2020, 03:45
Источник "от Зеленского" слил условие по "Минску": Обменять Донбасс на воду для Крыма
26 сентября 2020, 16:55
"Отдадут Крым - или останутся без штанов": На Украине разработали новый план возвращения полуострова
28 сентября 2020, 16:35
Американец испугался и не смог повторить трюк Су-30СМ: Провал ВВС США сняли на видео
29 сентября 2020, 01:45
Человек, отказавшийся от статуса человека, наказывается
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.