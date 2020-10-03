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Немецкий политик пообещал России новые санкции при одном условии
03 октября 2020, 14:50 • 196 • Политика
В Берлине заявили, что Москва получит "четкий ответ" из-за ситуации с Навальным
Глава МИД ФРГ Хайко Маас рассказал, что Россия столкнется с новыми рестрикциями из-за дела Алексея Навального при одном условии. По его словам, если Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) придет к выводу, что результаты экспертизы лабораторных исследований Германии, Франции и Швеции анализов оппозиционера были верны.
При этом Маас не стал уточнять, какие именно будут рестрикции. Он лишь отметил, что ответа избежать не удастся, а наказание для Москвы примут все страны ЕС сообща.
Маас в разговоре с изданием t-online подчеркнул – он убежден в том, что России от ограничительных мер в таком случае уйти не получится, но отметил, что они должны быть соразмерными.
Алексею Навальному экстренно госпитализировали в Омске в конце лета. Позже его в состоянии комы перевезли в Германию, где местные врачи заявили, что блогера отравили "Новичком". В Берлине рассказали, что в трех лабораториях других стран были проверены анализы Навального, которые якобы подтвердили догадки немецких специалистов. Однако никаких доказательств этому Германия не предоставила, как и пробы России.
При этом в Германии силы, настроенные на то, чтобы избежать ухудшения отношений с Россией, призвали не допустить "ледникового периода" между двумя странами.
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