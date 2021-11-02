Немецкий политик назвал "ценовой тормоз", который остановит кризис в Европе

Премьер-министр федеральной земли, самого большого региона в Германии - Баварии Маркус Зёдер назвал "ценовой тормоз", который остановит кризис в Европе.

По мнению Зёдера, сдержать рост цен на газ в Европе поможет скорейший ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил в интервью Bild.

"Нам нужен ценовой тормоз на зиму и газовая стратегия, которая обеспечит Германию поставками топлива", - сказал он, отметив, что к этому в том числе относится ввод в эксплуатацию газопровода.

Ранее немецкая газета Welt сообщила о том, что президент России Владимир Путин одним-единственным "почти случайным" замечанием заставил газовый рынок Европы вздохнуть с облегчением. Речь идёт о том, что глава Кремля приказал "Газпрому" начать плановое заполнение своих газовых хранилищ в Германии и Австрии.

Реакция европейских рынков на это замечание Путина была мгновенной: цены фьючерсов на голубое топливо в Нидерландах моментально упали на 15%. При этом пока не известно, предоставит ли Россия Европе дополнительные объёмы газа или ограничится ранее обещанными поставками.