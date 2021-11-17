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Немецкий политик назвал политическую причину задержки сертификации "Северного потока — 2"

17 ноября 2021, 04:10  •  125 • Политика
Задержка сертификации "Северного потока — 2" имеет политический мотив, считает немецкий политик Альберт Брайнингер. "Этот проект был политизирован с самого начала", - отметил он.
Приостановка сертификации газопровода "Северный поток - 2" может иметь политические основания. Такое мнение высказал немецкий политик и член партии "Альтернатива для Германии" (AfD) Альберт Брайнингер.
Речь идёт о решении Федерального сетевого ведомства Германии заморозить процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора газопровода "Северный поток - 2". Об этом стало известно во вторник 16 ноября. Немецкий регулятор требует, чтобы компания создала в Германии дочернее предприятие и уже через него повторно подала заявку на сертификацию.
Трудно сказать наверняка, какой компонент преобладает — политика или немецкая бюрократия. Вероятно, регулятор нашел повод для отказа в сертификации,
- прокомментировал ситуацию Альберт Брайнингер.
Он напомнил, что в парламенте Германии до сих пор не сформирована правящая коалиция. В этой связи политик не исключает, что немецкий регулятор решил перестраховаться и затянуть процесс сертификации до тех пор, пока коалиция не будет сформирована.
Этот проект был политизирован с самого начала,
- подчеркнул Альберт Брайнингер в комментарии РИА Новости.
При этом он добавил, что в Германии имеются значительные силы, желающие скорейшего запуска "Северного потока – 2". В этой связи политик не видит причин, почему оператору газопровода может быть отказано в сертификации.

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