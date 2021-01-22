Немецкий политик: Меркель устала выживать между Россией и США

Канцлера ФРГ Ангелу Меркель вымотало постоянное лавирование между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

В сентябре 2020 года в Германии пройдут парламентские выборы. При этом Меркель дала понять, что намерена покинуть пост канцлера.

"Это очень тяжело. Я думаю, Меркель физически устала. Её стратегия - выживание", - цитирует "ПолитЭксперт" слова Гердта.

Германия вынуждена кормить Европу. При этом последняя нуждается в крупном энергетическом и экологичном проекте. Именно поэтому Берлин встал на защиту "Северного потока - 2", при помощи которого немцы смогут покрыть все потребности.

Однако Германия также сильно зависит от США. Поэтому сторонам придётся сесть за стол переговоров, чтобы торговаться.

Ранее США ввели новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток - 2". Однако данное решение негативно восприняли в Германии.

Ограничения затронули трубоукладчик "Фортуна" и компанию "КВТ-Рус", которая владеет судном. Как заявили в посольстве Соединённых Штатов в Берлине, "Северный поток - 2" якобы угрожает национальным интересам американцев и их европейских партнёров, поэтому давление на участников проекта продолжится.

Подобные действия вызвали возмущение в ФРГ. Так, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что США отстаивают исключительно интересы американской газовой промышленности, а "европейские союзники" превращаются в безвольных исполнителей приказов Вашингтона.

Как рассказал телеканалу "360" немецкий политик Грегори Энгельс, участники проекта вынуждены искать обходные пути. В экстренном порядке был создан фонд по защите окружающей среды.

Новая структура также выступит в роли заказчика и закупщика необходимых средств для достройки газопровода, защитив немецкие компании от американского гнева. Не исключено, что новые санкции стали наказанием за подобный трюк.

"Странам, у которых нет бизнеса с США, это всё не страшно", - добавил Энгельс.

По мнению экономиста Андрея Лободы, строительство газопровода "Северный поток - 2" может быть завершено уже в первой половине 2021 года. Пока в США происходит трансфер власти, по Евросоюзу ударила холодная русская зима, из-за чего риторика стран Западной Европы в адрес трубопровода смягчилась.

"Что бы ни происходило вокруг "Северного потока - 2", уже ясно, что этап его достройки становится реальностью первого полугодия наступившего года", - пояснил Лобода в интервью РИА ФАН.