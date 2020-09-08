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Немецкий министр: санкции не смогут сломить Россию

08 сентября 2020, 12:35  •  172 • Политика
Фото: CHROMORANGE / Annik Susemihl via/www.globallookpress.com
При этом он не прочь наказать нашу страну за инцидент с якобы отравленным Навальным
Глава немецкого Минэкономики Петер Альтмайер оценил эффективность антироссийских ограничений. По его мнению, использовать подобные методы политического давления против "такой страны, как Россия" – бесполезно.
Германский политик прокомментировал нарастающее напряжение в отношении нашей страны на фоне инцидента с "отравлением" оппозиционера Алексея Навального. Альтмайер заявил, что за десятилетия работы в парламенте он уяснил – санкции против подобных РФ держав никогда не приводили к ожидаемым результатам. Своим мнением немец поделился в эфире телеканала ARD, передает РИА "Новости".
При этом немецкий министр считает, что подобные действия с большей долей вероятности приведут к "ужесточению политики" в стране, отмечает издание URA.RU.
Однако Альтмайер заявил, что ситуация с Навальным вполне может стать поводом для введения новых ограничений, добавляет "ФедералПресс". По мнению представителя германского парламента, этот резонансный инцидент является "общим вызовом для западных демократий".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, что в бундестаге испугались расплаты за остановку "Северного потока – 2".

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