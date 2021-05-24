Немецкий комик сказал правду о США и России, сорвав аплодисменты

Немецкий комик озвучил правду о США и России на одном примере из собственной жизни. Рассказ о тренировке по баскетболу для 3,5-летнего мальчика сорвал аплодисменты зала.

Комик рассказал, что в Штатах привёл своего маленького сына на тренировку по баскетболу в первый раз. В зале занимались мальчики, которые были на 5-6 лет старше.

"С русскими тренерами шутки плохи. У меня было ощущение, что они этих детишек на олимпиаду готовят", - поделился впечатлениями стендапер.

Тренер настаивал на правильном выполнении упражнений и сохранении внимания игроков. После тренировки лучшие игроки получили стикеры. Комик заметил, что если бы занятие вёл американский тренер, то стикеры получили бы все.

"У моего сына была первая тренировка. Он без стикера остался. Пришёл, рыдает", - рассказал юморист.

Недовольный отец переговорил с тренером по этому поводу, на что получил объяснение: стикер не дали, чтобы у мальчика в следующий раз был стимул лучше играть. Папаша заметил, что его сыну всего 3,5 года.

"Когда мне было три с половиной, я уже в Сибири сидел, срок мотал", - привёл стендапер якобы полученный им от тренера ответ и сорвал аплодисменты.