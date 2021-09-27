|
Немецкий ХДС/ХСС показал на выборах худший результат в истории: "Это катастрофа"
27 сентября 2021, 01:25 • 57 • Политика
Немецкий консервативный блок ХДС/ХСС показал на прошедших в парламентских выборах худший результат за всю историю. Представитель объединения не смогла скрыть разочарования: "Это катастрофа".
Такое заявление сделала замглавы фракции ХДС/ХСС Гитта Коннеман. По её словам, политическому альянсу нужны кадровые перестановки, чтобы вернуть доверие немцев.
- рассказала Коннеман порталу T-Online.
Напомним, что на выборах в бундестаг лидирует "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ), которая набрала 25,9% голосов. Следом идёт Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (25,5%), "Союз 90" и "Зелёные" (14,1%), "Свободная демократическая партия" (11,7%), "Альтернатива для Германии" (10,6%).
От результатов парламентских выборов зависит, какой канцлер появится в Германии, так как на политиков на этот пост отбирают депутаты.
Подпишитесь на нас
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 сентября 2021, 08:20
|
25 сентября 2021, 03:35
|
24 сентября 2021, 13:50
|
24 сентября 2021, 01:00
|
21 сентября 2021, 00:35
|
25 сентября 2021, 09:05
|
23 сентября 2021, 05:45