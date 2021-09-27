Немецкий ХДС/ХСС показал на выборах худший результат в истории: "Это катастрофа"

Немецкий консервативный блок ХДС/ХСС показал на прошедших в парламентских выборах худший результат за всю историю. Представитель объединения не смогла скрыть разочарования: "Это катастрофа".

Такое заявление сделала замглавы фракции ХДС/ХСС Гитта Коннеман. По её словам, политическому альянсу нужны кадровые перестановки, чтобы вернуть доверие немцев.

Этот результат нельзя приукрашивать. Это катастрофа для ХДС и ХСС. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии,

- рассказала Коннеман порталу T-Online.

Напомним, что на выборах в бундестаг лидирует "Социал-демократическая партия Германии" (СДПГ), которая набрала 25,9% голосов. Следом идёт Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы (25,5%), "Союз 90" и "Зелёные" (14,1%), "Свободная демократическая партия" (11,7%), "Альтернатива для Германии" (10,6%).

От результатов парламентских выборов зависит, какой канцлер появится в Германии, так как на политиков на этот пост отбирают депутаты.