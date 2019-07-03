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Немецкий капитан незаконно привезла беженцев в Италию: Протесты против её задержания вспыхнули… в Австрии

03 июля 2019, 04:39  •  6 • Политика
В Австрии вспыхнули протесты против задержания немецкого капитана Каролы Ракете, которая незаконно привезла в Италию беженцев из Ливии. Австрийские активисты решили указать главе итальянского МИД на то, что он должен разрешить принимать в его стране мигрантов.
Как сообщает телеканал 360, около 2 тысяч человек вышли на митинг в Вене, чтобы поддержать таким образом задержанную в Италии гражданку ФРГ Каролу Ракете. Та, являясь капитаном немецкого судна, подобрала в море беженцев из Ливии.
При этом привезла она их в итальянский порт, куда вошла без разрешения. Более того - в Италии запрещено принимать мигрантов, так что морячку задержали за содействие нелегальной миграции. Ей грозит до 10 лет заключения.
Ранее итальянский министр иностранных дел Маттео Сальвини запретил своим указом швартоваться к берегам Италии судам с мигрантами. Это вызвало возмущение в Австрии.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что результатом проводимого судебного разбирательства может стать только освобождение Каролы Ракете. Ему ответил его итальянский коллега Маттео Сальвини.
По его мнению, Маасу следует призвать немцев к соблюдению законов Италии.

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