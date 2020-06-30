Немецкий истребитель "протёк" на учениях НАТО: Что сняла фотокамера во время тренировки ВВС

Немецкие ВВС провели совместную тренировку с авиацией НАТО и опубликовали фото с учений в соцсетях. Однако на одном из снимков пользователи обнаружили "протекающий" реактивный самолёт.

Речь идёт о фотографии, на которой немецкий истребитель "Торнадо" производит дозаправку в воздухе. Если посмотреть на хвостовую часть самолёта, то можно увидеть белый шлейф, которого нет у других самолётов.

"Может кто-нибудь сказать мне, что выходит из хвоста немецкого "Торнадо"? Топливо?" - задаётся вопросом один из пользователей. "Не уверен, почему у него течёт топливо при дозаправке, возможно, из-за некоторых проблем с клапанами", - отвечает ему другой.

Также в комментариях не исключили, что на фото заснят намеренный сброс топлива. Поскольку снимок сделан на учениях, то заправка в воздухе могла производиться при полных баках, пишет РИА ФАН.

Фото: скриншот Twitter/@BJayFox