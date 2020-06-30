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Немецкий истребитель "протёк" на учениях НАТО: Что сняла фотокамера во время тренировки ВВС

30 июня 2020, 09:00  •  176 • Политика
ВВС Германии случайно показали "протекающий" реактивный самолёт на совместных военных учениях с НАТО. "Может кто-нибудь сказать мне, что выходит из хвоста немецкого "Торнадо"? Топливо?" - задаются вопросом в соцсетях.
Немецкие ВВС провели совместную тренировку с авиацией НАТО и опубликовали фото с учений в соцсетях. Однако на одном из снимков пользователи обнаружили "протекающий" реактивный самолёт.
Речь идёт о фотографии, на которой немецкий истребитель "Торнадо" производит дозаправку в воздухе. Если посмотреть на хвостовую часть самолёта, то можно увидеть белый шлейф, которого нет у других самолётов.
"Может кто-нибудь сказать мне, что выходит из хвоста немецкого "Торнадо"? Топливо?" - задаётся вопросом один из пользователей.
"Не уверен, почему у него течёт топливо при дозаправке, возможно, из-за некоторых проблем с клапанами", - отвечает ему другой.
Также в комментариях не исключили, что на фото заснят намеренный сброс топлива. Поскольку снимок сделан на учениях, то заправка в воздухе могла производиться при полных баках, пишет РИА ФАН.
Фото: скриншот Twitter/@BJayFox

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