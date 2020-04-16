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Немецкий историк рассказал о наступлении Красной Армии на Берлин

16 апреля 2020, 11:10  •  299 • Аналитика
© РИА Новости / Леонид Коробов
Последние бои за Берлин возле Рейхстага. Май 1945 года. Архивное фото
Особенно жесткое сопротивление ожидало Красную Армию в последние недели войны на подступах к Берлину и в самом городе, местное население было убеждено нацистской пропагандой, что после захвата всех ждет гибель, рассказал РИА Новости в интервью директор уникального Германо-российского музея Берлин-Карлсхорст, немецкий историк Йорг Морре.
Ровно 75 лет назад, 16 апреля 1945 года на Зееловских высотах - многочисленных холмах недалеко от города Зеелов примерно в 90 км к востоку от столицы Германии - началась Берлинская наступательная операция - последнее масштабное сражение Второй мировой войны в Европе. Согласно официальным данным, в ходе этой операции погибли более 360 тысяч солдат Красной Армии. В четверг в мемориальном комплексе "Зееловские высоты" состоится традиционное возложение венков при участии посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева. В связи с пандемией COVID-19 мероприятие пройдет в закрытом режиме.
"Сопротивление на Восточном фронте, который к этому моменту проходил в середине Германии, сопротивление против Красной Армии было действительно упорным, до последнего солдата. Это заметили и красноармейцы. Когда брали небольшой город, среди гражданского населения всегда было много самоубийств, это удивляло русских. Но гражданское население было убеждено, что после окончания войны можно ожидать лишь апокалиптической гибели германского рейха, что "времени потом" не будет. Немецкое сопротивление стоило Красной Армии больших потерь до самого конца", - рассказал Морре.
Он добавил, что в связи с таким отчаянным сопротивлением руководство СССР обратилось к западным союзникам с предостережением от частичной капитуляции с нацистским режимом. В Москве считали, что "безоговорочная капитуляция одновременно на всех фронтах... это чрезвычайно важно для Красной Армии и для Советского Союза", сказал Морре.

Бои в Берлине

Сопротивление частей гитлеровской армии - вермахта - в Берлине носило ожесточенный характер, но оно было неравномерным, рассказал Йорг Морре. На окраине города, где сегодня находится кольцевая автодорога, стояли подразделения фольксштурма - отряды народного ополчения в фашистской Германии, которые были плохо экипированы, без боеприпасов и военной подготовки. Они очень быстро перестали сражаться.
"В городе было по-другому. Начиная от сегодняшнего внутригородского железнодорожного транспортного кольца (S-Bahn-Ring - нем.), стояли солдаты вермахта (армия третьего рейха - ред.), подразделений СС, всевозможных вооруженных формирований, сражения велись за каждый дом, каждую улицу. Даже 2 мая, когда город капитулировал, было еще 3-4 точки, где шли бои, например, в бункере на станции "Зоологический сад", в Гезундбруннене. Немецкие части сложили там оружие только по приказу так называемого военного коменданта Берлина Хельмута Вейдлинга. Это была фанатичная борьба, которая была совершенно безнадежной в военном отношении", - рассказал эксперт.

Попытки капитулировать

Несмотря на кризисную ситуацию, в которой "каждый генерал, каждый офицер" вермахта знал, что война "давно проиграна в военном отношении", нацистская Германия до последнего дня пыталась заключить сепаратный мир с западными союзниками, чтобы кинуть все имеющиеся силы на Восточный фронт против Красной Армии, рассказал Морре. Преемник Гитлера, покончившего жизнь самоубийством в берлинском бункере 30 апреля 1945 года, гранд-адмирал Карл Дёниц направил 6 мая в французский город Реймс главу немецкого штаба оперативного руководства верховного командования вермахта Альфреда Йодля. В Реймсе был расположен главный штаб командования союзных сил, им руководил генерал армии США Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. В задачи Йодля входило обсудить с англо-американскими союзниками вопрос о частичной капитуляции нацистской Германии.
Эйзенхауэр тут же отверг это. Он повторил, что целью войны является безоговорочная капитуляция немецкого вермахта на всех фронтах. С этой формулировкой в ​​Реймсе рано утром 7 мая был подписан акт о капитуляции (в советской историографии - предварительный акт капитуляции, со стороны Германии его подписал генерал-полковник Йодль, со стороны СССР - генерал-майор Иван Суслопаров, от англо-американской стороны — генерал-лейтенант армии США, начальник главного штаба командования союзных сил Уолтер Беделл Смит, с французской стороны - заместитель начальника штаба национальной обороны Франции, бригадный генерал Франсуа Севез в качестве свидетеля - ред.)", - рассказал эксперт, добавив, что "необходимая заключительная часть капитуляции" состоялась в Берлине 8 мая 1945 года (9 мая по московскому времени).

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