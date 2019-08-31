«Немецкий фронт рушился изнутри»: как выход Румынии из союза с Германией ускорил падение нацизма

75 лет назад советские войска вошли в румынскую столицу в ходе Бухарестско-Арадской операции. К тому времени в Румынии произошёл переворот, в результате которого было смещено пронацистское правительство. Утомлённое диктатурой население страны приветствовало советских солдат, а румынские военные разворачивали оружие против немцев и венгров. По словам историков, изменение политической ситуации в Румынии вызвало цепную реакцию среди союзников рейха и привело к краху германского фронта изнутри. Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход румынского государства из войны на стороне нацистского блока, а также создала предпосылки для наступления советских войск на западе и юго-западе.

31 августа 1944 года в ходе Бухарестско-Арадской наступательной операции в столицу Румынии вошли подразделения 6-й танковой и 53-й армии 2-го Украинского фронта и 1-й румынской добровольческой дивизии имени Тудора Владимиреску. Жители Бухареста встречали бойцов Красной армии с цветами и советскими флагами.

Как следует из опубликованных Минобороны РФ документов, части 6-й танковой армии обеспечили полное окружение и ликвидацию всей Бессарабской группировки противника.

Истощённая войной и деморализованная поражениями Румыния стала терять территории, с которых вывозила продовольствие. Это вызвало у румынского населения упаднические настроения и привело к росту популярности действовавших в подполье левых сил.

После ареста маршала Иона Антонеску Бухарест объявил о намерении прекратить боевые действия против СССР и заключить перемирие со странами — членами антигитлеровской коалиции. В итоге Румыния вышла из союза с Германией и объявила Берлину войну.

Сближение с Германией

Процесс сближения Румынии с Германией начался в 1940 году. Адольф Гитлер в обмен на нефть поставлял румынам оружие, захваченное на складах восточноевропейских стран.

В сентябре король Кароль II был свергнут бывшим министром обороны Ионом Антонеску и профашистским движением «Железная гвардия». Новым монархом стал Михай I, однако важнейшие полномочия по управлению государством были возложены на Антонеску.

Король Михай I

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Осенью 1940 года в Румынию для охраны нефтяных месторождений были введены германские войска. Бухарест официально присоединился к Тройственному пакту, ранее подписанному Берлином, Римом и Токио.

Военный историк Юрий Кнутов рассказал в интервью RT, что «за помощь в войне против СССР Гитлер пообещал Антонеску Бессарабию и Южную Украину».

«Впрочем, амбиции румынского диктатора были ещё больше. Его сторонники требовали земли вплоть до Урала», — подчеркнул эксперт.

Ион Антонеску

globallookpress.com

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В начале 1941 года в Румынию был переброшен полумиллионный немецкий военный контингент. Впоследствии он был сосредоточен на границе СССР вместе с 600-тысячной румынской группировкой.

Однако советские войска, входившие в состав Одесского военного округа, как и моряки-черноморцы, оказались хорошо готовы к войне. Попытавшиеся прорваться на территорию СССР 22 июня 1941 года немецко-румынские силы были не только остановлены, но и отброшены. Советские войска контратаковали и высадили десанты на территории Румынии. Только во второй половине июля части Красной армии, НКВД и Дунайской флотилии окончательно отошли от румынской границы, поскольку командование опасалось их окружения с севера.

С августа по октябрь 1941 года войска Румынии участвовали в попытках захвата Одессы. В ходе этих боёв они потеряли убитыми, пропавшими без вести и ранеными около 90 тыс. человек. По итогам наступления в южной части УССР Гитлер отдал Румынии Бессарабию и Буковину, на территории которых были созданы одноименные губернаторства, а также Транснистрию — земли между Южным Бугом и Днестром, которые, по словам Антонеску, были якобы заселены «обрусевшими румынами».

Румынские войска на фронте в СССР. 1941

© Wikimedia commons

На захваченных советских территориях был установлен жестокий оккупационный режим. Они использовались как сырьевой придаток, из которого выкачивали все возможные ресурсы. Население, получавшее 150—200 г хлеба в день, находилось на грани голодной смерти. Чтобы держать его в покорности, была введена система телесных наказаний. От голода, болезней и пыток в оккупированных румынами районах погибли около 200 тыс. местных жителей.

Кроме того, по команде Антонеску в построенные на территории Транснистрии концлагеря свозились евреи со всех подконтрольных диктатору регионов. За время оккупации были уничтожены около 250—270 тыс. евреев.

В дальнейшем румынские войска участвовали в боях под Уманью, захвате Крыма и осаде Севастополя. В Крыму между нацистами и румынами стали возникать конфликты. Немецкие солдаты пренебрежительно относились к своим союзникам и даже избивали их. Так, нацистское командование пыталось не дать румынам войти в Севастополь в ходе последнего штурма города.

«Объективно боевые качества румынских солдат, насильно набранных из крестьян, были невысоки. По воспоминаниям ветеранов, иногда эсэсовцы гнали румынских военнослужащих в бой дубинами», — рассказал Кнутов.

Тем не менее нехватка немецкого личного состава вынуждала Гитлера аккуратно выстраивать отношения с Антонеску. Румынские войска были задействованы нацистским командованием в боях под Харьковом, на Дону, Волге и Северном Кавказе. Осенью 1942 года 3-я и 4-я румынские армии были брошены вместе с авиацией под Сталинград, где их потери составили свыше 150 тыс. человек.

Конец режима Антонеску

С лета 1943 года поражения гитлеровских сил приняли лавинообразный характер. Румыны понесли тяжёлые потери на Украине и в Крыму. Весной следующего года советские войска выбили их из междуречья Южного Буга и Днестра.

Король Михай I начал тайные переговоры со странами антигитлеровской коалиции и с Коммунистической партией Румынии. Успешное наступление Красной армии в ходе Ясско-Кишинёвской операции во второй половине августа 1944 года вызвало в Бухаресте панику.

23 августа Михай I под предлогом обсуждения хода боевых действий вызвал к себе Антонеску. После того как диктатор отказался вывести страну из войны, группа военнослужащих под руководством генерала Константина Сэнэтеску его арестовала.

Бухарестско-Арадская операция

Сотрудник научно-методического отдела Музея Победы Георгий Емельяненко отметил в беседе с RT, что, несмотря на падение режима Антонеску, на территории Румынии всё ещё находились немецкие войска, которые могли воспрепятствовать её выходу из войны.

«Румыния представляла особую стратегическую ценность для нацистской Германии, поскольку её нефтяные промыслы обеспечивали топливом германские войска. Поэтому немцы рассчитывали удержать её территорию под контролем», — подчеркнул эксперт.

30 августа 1944 года советские войска начали наступление против оставшихся в Румынии немецко-венгерских частей в рамках Бухарестско-Арадской операции.

«В боевых действиях принимали участие войска 2-го Украинского фронта под командованием Родиона Малиновского, 3-го Украинского фронта под командованием Фёдора Толбухина, а также силы Черноморского флота и Дунайской флотилии. Кроме того, поддержку советским частям оказывала 1-я Добровольческая румынская дивизия имени Тудора Владимиреску, сформированная в СССР из румынских военнопленных», — указал Емельяненко.

31 августа советские войска и сформированные из румынских военнопленных части вошли в Бухарест.

Румынские добровольцы

© Wikimedia commons

«Чтобы подчеркнуть, что Румыния теперь становится союзником, подразделения Красной армии быстро вывели из столицы», — отметил Юрий Кнутов.

12 сентября члены антигитлеровской коалиции и Румыния заключили в Москве перемирие. Бухарест обязался вступить в войну против Германии под советским командованием, признать довоенную границу с СССР и передать Советскому Союзу немецкое военное имущество. В то же самое время Румыния получила обратно территорию Северной Трансильвании.

По словам Кнутова, в сентябре немцы восстановили разорванный фронт от границ Украины до Югославии, однако в стратегическом плане война уже была фактически проиграна.

«Немецкий фронт рушился изнутри. Под влиянием событий в Румынии начались политические волнения в Венгрии, воспрянули духом жители Югославии и Словакии. Позиции Германии посыпались», — отметил историк.

В свою очередь, Емельяненко рассказал, что в ходе Бухарестско-Арадской операции военнослужащие Красной армии и Румынии отражали мощные контрудары немецких и венгерских войск. Однако противнику не удалось перехватить инициативу, и к рубежу сентября — октября советские и румынские части полностью контролировали территорию страны, выйдя к границам с Венгрией.

«По итогам Бухарестско-Арадской операции советские и румынские войска полностью очистили территорию Румынии от немецких и венгерских сил, лишив противника доступа к её нефтяным месторождениям», — подчеркнул эксперт.

По его словам, румынская нефть имела ключевую ценность для военной машины Германии, поэтому потеря доступа к ней стала для нацистов серьёзным ударом.

«Бухарестско-Арадская операция окончательно закрепила выход Румынии из войны на стороне стран «оси» и её участие в боевых действиях на стороне союзников. Благодаря стремительному продвижению советских войск, нацистам не удалось восстановить в Румынии лояльное правительство и принудить её к продолжению войны на стороне нацистского блока», — отметил эксперт.

Емельяненко также указал, что были созданы предпосылки для дальнейшего наступления советских войск на западе и юго-западе. Успехи Красной армии в Румынии имели решающее значение для хода войны на южном крыле советско-германского фронта.