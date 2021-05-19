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Немецкий эксперт указал причину отказа США от санкций против "Северного потока-2"

19 мая 2021, 18:20  •  148 • Политика
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/www.globallookpress.com
Действующие американские власти стремятся сгладить углы в отношениях с лидером Европы
Планы Вашингтона отказаться от санкций против "Северного потока-2" свидетельствуют о том, что новая администрация США во главе с президентом Джо Байденом хочет реально наладить отношения с ФРГ и в целом с Европой. Такую точку зрения высказал известный немецкий политолог Александр Рар в комментарии для "НСН".
Эксперт считает, что Вашингтон просто не желает ссориться с Берлином.
"Американцы поняли, что нужно начинать сближение с европейскими союзниками после всех этих перетрясок во время правления (экс-президента Дональда) Трампа. Но делать это, начиная с санкций в адрес западных компаний, просто неуместно. Это портит все попытки сгладить углы и договориться с лидером Европы", – заметил Рар.
Политолог также подчеркнул, что немецкое общество, на самом деле, вовсе не настроено против РФ. Об этом свидетельствуют данные соцопросов, которые регулярно проводятся в стране, добавил эксперт.
"В Западной Германии Америку рассматривают как более опасную угрозу, чем Россию", – резюмировал специалист.
Накануне издание Axios сообщило, что Байден не станет вводить санкций в отношении оператора проекта "СП-2" Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига, поскольку это противоречит национальным интересам США.
Данную новость в Кремле оценили позитивно, впрочем, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, радоваться еще рано – официальных подтверждений этой информации пока нет.

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