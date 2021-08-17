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Немецкий эксперт раскрыл тайную цель поездки Меркель в Россию
17 августа 2021, 22:45 • 268 • Политика
Канцлеру нужно успеть переговорить с нашим лидером до ее отставки
Всего через несколько дней, 20 августа, немецкий канцлер Ангела Меркель прибудет с официальным визитом в нашу страну. По мнению опытного политолога, земляка Меркель, Александра Рара, во время беседы с российским лидером Владимиром Путиным канцлер обязательно затронет один неочевидный вопрос.
Как отметил именитый политэксперт, вопрос о строительстве российской газовой магистрали "Северный поток – 2" уже не стоит. Меркель приложила все усилия для того, чтобы отстоять газопровод, и он в любом случае будет достроен.
Между тем, следуя западной традиции, канцлер обязательно сделает несколько нападок на Россию по поводу защиты прав и свобод человека. На этом фоне наверняка прозвучит имя якобы отравленного и безвинно осужденного Алексея Навального. Впрочем, разговор на эту тему будет не более чем данью устоявшемуся ритуалу, пишет "Царьград".
А вот другой вопрос, который действительно интересует обе стороны, должен быть обсужден на весьма серьезном уровне. Речь идет о "Петербургском диалоге" – форуме гражданских обществ России и Германии, который был создан по инициативе глав государств в 2001-м году. Рар уверен: Путин и Меркель будут решать, что делать с данной организацией и не пора ли ее закрывать или реформировать.
Ранее эксперт Тарас Загородний заявил, что после беседы с Путиным Меркель поставит согласованный с ним ультиматум украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
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