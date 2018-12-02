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Немецкий дипломат обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну

02 декабря 2018, 12:09  •  112 • Политика
Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну с Россией и поддержал Ангелу Меркель в стремлении наладить отношения с Москвой.
Немецкий дипломат Зигмар Габриэль в интервью назвал «крайне важной» для Берлина ситуацию вокруг Азовского моря и провокации в Керченском проливе.
«Я думаю, мы ни в коем случае не должны позволять Украине втягивать нас в войну. А Украина пытается это сделать», - заявил экс-глава МИД ФРГ.
Он высказал некоторые сомнения в том, что действия российской стороны соответствуют международному право, но тем не менее приветствовал усилия канцлера Ангелы Меркель по налаживанию отношений с Москвой.
Он напомнил об идее отправить «голубые каски» на Украину и высказался за немедленные усилия по снижению уровня насилия в Донбассе. Говоря о том, что Вашингтон предпочел бы видеть Берлин посредником по «украинскому вопросу», Габриэль отметил, что американцы предпочли бы дистанцироваться от проблемы.
Напомним, после провокации в Керченском проливе посол Украины в Берлине Андрей Мельник потребовал от Германии отправить боевые корабли к берегам Крыма и ввести «еще более жесткие санкции» против российского руководства. Таким образом, по мнению представителя Киева, Германия могла бы «предотвратить еще более масштабную войну».
Украинский дипломат высказал эту точку зрения в интервью Bild. Немецкий коллега ответил ему в эфире N-TV.

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