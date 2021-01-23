Немецкий депутат: У "Северного потока - 2" нет шансов быть недостроенным

У газопровода "Северный поток - 2" нет шансов быть недостроенным, на это не повлияет и уход с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом заявил РИА ФАН депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Как пояснил парламентарий, "энергетическая корзина" немецкой стороны сейчас оказалась в большом дефиците. Заполнить её может именно "Северный поток -2".

Из-за пандемии введён локдаун, который пока спасает энергетическую ситуацию. Однако газопровод стал элементом давления на Берлин в рамках игр дипломатов.

При этом Гердт добавил, что немцы готовы дополнительно покупать американский СПГ.

"Германии нужен дополнительный источник энергии. Поэтому никто из стран не может себе позволить отказаться от "Северного потока - 2", - указал он.

Ранее США ввели новые антироссийские санкции, направленные против газопровода "Северный поток - 2". Однако данное решение негативно восприняли в Германии.

Ограничения затронули трубоукладчик "Фортуна" и компанию "КВТ-Рус", которая владеет судном. Как заявили в посольстве Соединённых Штатов в Берлине, "Северный поток - 2" якобы угрожает национальным интересам американцев и их европейских партнёров, поэтому давление на участников проекта продолжится. Как передаёт "ПолитЭксперт", из проекта недавно вышла датская компания Ramboll.

Подобные действия вызвали возмущение в ФРГ. Так, председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что США отстаивают исключительно интересы американской газовой промышленности, а "европейские союзники" превращаются в безвольных исполнителей приказов Вашингтона.

Как рассказал телеканалу "360" немецкий политик Грегори Энгельс, участники проекта вынуждены искать обходные пути. В экстренном порядке был создан фонд по защите окружающей среды.

Новая структура также выступит в роли заказчика и закупщика необходимых средств для достройки газопровода, защитив немецкие компании от американского гнева. Не исключено, что новые санкции стали наказанием за подобный трюк.

"Странам, у которых нет бизнеса с США, это всё не страшно", - добавил Энгельс.