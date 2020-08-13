Немецкий депутат: Санкции Европы сблизят Белоруссию с Россией и Китаем

14 августа министры иностранных дел Евросоюза намерены рассмотреть вопрос о расширении санкций против Белоруссии. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал депутат бундестага Вальдемар Гердт.

Как заявила глава МИД Швеции Анн Линде, ограничения могут ввести против людей, которые якобы причастны к "фальсификации" результатов выборов и насилию в отношении протестующих. При этом власти Польши, Литвы и Латвии хотят выступить в качестве посредников между белорусскими властями и оппозиционерами.

Гердт же считает, что Брюссель не должен вмешиваться во внутренние дела Минска. Кроме того, введение новых санкций может только ещё больше сблизить Белоруссию с Россией и Китаем.

Ограничения также приведут к ещё большему обнищанию простых граждан страны, вынудив их подняться против правительства.

"Вдумайтесь в циничность такого подхода. Эти решения принимаются элитой, которая последние 40 лет вела эту стратегию и до сих пор не может понять, что это тупиковый вектор развития отношений", - уверен он.

Что касается самих ограничений, то речь идёт о проверенных методах: персональные санкции против определённых лиц, экономические ограничения, запрет на работу совместных предприятий и так далее.

Как передаёт РИА ФАН, иную позицию занял кабинет министров ФРГ. Дело в том, что Берлин отказывается признавать демократическими выборы в Белоруссии и осуждает насилие против демонстрантов.

"Это настоящая волна репрессий", - цитирует заявление РИА ФАН.