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Немецкий депутат: Санкции Европы сблизят Белоруссию с Россией и Китаем

13 августа 2020, 01:15  •  66 • Политика
Как считает немецкий депутат Вальдемар Гердт, новые санкции Европы против Минска ещё больше сблизят Белоруссию с Россией и Китаем, а пострадает в итоге простое население.
14 августа министры иностранных дел Евросоюза намерены рассмотреть вопрос о расширении санкций против Белоруссии. Ситуацию телеканалу "360" прокомментировал депутат бундестага Вальдемар Гердт.
Как заявила глава МИД Швеции Анн Линде, ограничения могут ввести против людей, которые якобы причастны к "фальсификации" результатов выборов и насилию в отношении протестующих. При этом власти Польши, Литвы и Латвии хотят выступить в качестве посредников между белорусскими властями и оппозиционерами.
Гердт же считает, что Брюссель не должен вмешиваться во внутренние дела Минска. Кроме того, введение новых санкций может только ещё больше сблизить Белоруссию с Россией и Китаем.
Ограничения также приведут к ещё большему обнищанию простых граждан страны, вынудив их подняться против правительства.
"Вдумайтесь в циничность такого подхода. Эти решения принимаются элитой, которая последние 40 лет вела эту стратегию и до сих пор не может понять, что это тупиковый вектор развития отношений", - уверен он.
Что касается самих ограничений, то речь идёт о проверенных методах: персональные санкции против определённых лиц, экономические ограничения, запрет на работу совместных предприятий и так далее.
Как передаёт РИА ФАН, иную позицию занял кабинет министров ФРГ. Дело в том, что Берлин отказывается признавать демократическими выборы в Белоруссии и осуждает насилие против демонстрантов.
"Это настоящая волна репрессий", - цитирует заявление РИА ФАН.

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