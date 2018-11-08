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Немецкий депутат рассказал о поездке на Украину
08 ноября 2018, 15:54 • 142 • Украина
Председатель второй по численности политической группы в ПАСЕ «Социалисты, демократы и зелёные», депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Франк Швабе рассказал в беседе с газетой «Известия» о своей поездке на Украину.
РИА Новости
По словам Швабе, он успел переговорить с представителями правительства, правящей партии «Блок Петра Порошенко» и «Оппозиционного блока».
«Также я встретился с представителями гражданского общества — главной темой этих встреч стала сложная ситуация вокруг беженцев», — сообщил он.
Кроме того, Швабе заявил, что побывал на востоке Украине, в том числе в городе Краматорске.
«Целью моего визита было понять сложность положения, в котором находятся люди, живущие на территории, не подконтрольной Киеву, а также разобраться в ситуации с внутренне перемещёнными лицами на востоке Украины», — пояснил он.
Швабе призвал все стороны обратить внимание на повседневную жизнь этих людей.
Кроме того, он уточнил, что его поездка не была официально санкционирована в ПАСЕ.
Ранее политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов оценил резолюцию Европарламента по Азовскому морю.
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