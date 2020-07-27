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Немецкий депутат раскрыл замысел США по "Северному потоку - 2"

27 июля 2020, 15:05  •  79 • Политика
Фото: Jason Langley/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Преследуя свои цели, американцы ни перед чем не остановятся
Вашингтон позволяет себе вмешиваться во внутренние дела Германии и всего Европейского союза, тем самым нарушая суверенитет независимых государств. Так прокомментировал очередное давление со стороны США на газопровод "Северный поток – 2" глава немецкого парламента по вопросам энергетики Клаус Эрнст.
Как отметил политик, действия Соединенных Штатов демонстрируют полное безразличие к интересам кого бы то ни было, кроме самих американцев.
При этом Вашингтон готов использовать любые методы, чтобы добиться своих целей и получить выгоду. Каким образом это отразится на экономике других стран, Белый дом не интересует, пишет РИА "Новости".
По мнению депутата, Берлину не удастся разрешить противоречия с Вашингтоном в ближайшее время.
Ранее член Российской академии наук Руслан Гринберг заявлял, что Россия и Евросоюз сплотятся из-за санкций против "Северного потока – 2".

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