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Немецкий депутат приехал в Москву, чтобы рассказать правду о планах Германии

10 мая 2021, 18:55  •  150 • Политика
Депутат из бундестага Дитер Дэм приехал в Москву и уже сделал прививку от коронавируса. По его словам, недопуск русской вакцины в ФРГ имеет политические мотивы.
В Москве депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм сделал прививку от коронавирусной инфекции, с этой целью он специально приехал в Россию и прививаться не боится.
Он сказал, что вакцину стоит поставлять в ФРГ и что её неприятие имеет политические мотивы.
"Это попытка при каждой возможности навредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей", - заявил Дэм. Выбор "Спутника V" он объяснил тем, что это векторная вакцина, классическая, и сослался на свои знания в медицине. А также сказал, что в отличие от AstraZeneca она безопаснее в плане побочных действий.
По его словам, он чувствует после укола себя хорошо. Дэм пошутил, что хотел бы выпить пива.
Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Ранее стало известно, что русская вакцина помогла избавиться от заболеваемости коронавирусом в Сан-Марино.

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