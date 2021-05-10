Немецкий депутат приехал в Москву, чтобы рассказать правду о планах Германии

Депутат из бундестага Дитер Дэм приехал в Москву и уже сделал прививку от коронавируса. По его словам, недопуск русской вакцины в ФРГ имеет политические мотивы.

В Москве депутат бундестага от Левой партии Дитер Дэм сделал прививку от коронавирусной инфекции, с этой целью он специально приехал в Россию и прививаться не боится.

Он сказал, что вакцину стоит поставлять в ФРГ и что её неприятие имеет политические мотивы.

"Это попытка при каждой возможности навредить отношениям России и Германии. Наше правительство, к сожалению, готово даже жертвовать жизнями немцев ради политических целей", - заявил Дэм. Выбор "Спутника V" он объяснил тем, что это векторная вакцина, классическая, и сослался на свои знания в медицине. А также сказал, что в отличие от AstraZeneca она безопаснее в плане побочных действий.

По его словам, он чувствует после укола себя хорошо. Дэм пошутил, что хотел бы выпить пива.

Сейчас "Спутник V" одобрили уже 64 страны с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Ранее стало известно, что русская вакцина помогла избавиться от заболеваемости коронавирусом в Сан-Марино.