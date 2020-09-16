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Немецкий депутат о "Северном потоке - 2": США пообещали превратить Польшу в газовый хаб

16 сентября 2020, 10:20  •  137 • Политика
Как считает немецкий депутат Вальдемар Хёрдт, США пообещали превратить Польшу в газовый хаб, поэтому поляки и развязали борьбу против "Северного потока - 2".
США пообещали сделать Польшу хабом для СПГ. Об этом РИА ФАН заявил депутат бундестага ФРГ Вальдемар Хёрдт.
Именно с этим политик связывает агрессивную антироссийскую риторику поляков, направленную против проекта "Северный поток - 2". Польша хочет стать главным европейским центром по распределению газа.
Что касается политического кризиса в Белоруссии, то Варшава в нём напрямую не участвует, но спекулирует на данную тему. Она также предоставила технические ресурсы организаторам демонстраций на польской территории.
"Это в интересах Польши, чтобы соседнее государство ослабло", - поведал Хёрдт.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий начал давить на Берлин, призывая немцев выйти из проекта "Северный поток - 2", который якобы имеет дестабилизирующий эффект для Европы. При этом Варшава предлагает заменить российский газопровод своим недостроенным Baltic Pipe.
Как отметил политолог Евгений Сатановский, поляки хотят полностью отказаться от российского газа, заменив его норвежским. Но Норвегия не обеспечит Германию и Европу требуемыми объёмами топлива.
"В России есть, а у всех остальных европейских поставщиков нет. И у Британии его нет. А у Польши и вовсе никогда не было и не будет", - цитирует слова политолога Polit.Info.
По мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, Варшава, Вашингтон и Киев объединяют усилия для борьбы с "Северным потоком - 2". Кроме того, поляки уже пытались помешать строительству и функционированию российских газопроводов, чему противодействовали европейские компании и суды ЕС.
"Поляки ранее уже предпринимали некоторые шаги против российских газопроводов, но они споткнулись о противодействие европейских компаний, участвующих в проекте, и судов ЕС, где поляки пытались отстаивать свои странные представления о совместных российско-европейских проектах", - заявил эксперт в интервью ИА "Экономика Сегодня".

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