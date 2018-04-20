Немецкий бизнес заставляет правительство сопротивляться антироссийским санкциям

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Германия собирается обратиться с официальной просьбой к президенту США, немецкий бизнес требует освободить его от необходимости применения антироссийских санкций, сообщает The Wall Street Journal. Олаф Шольц, министр финансов Германии, обсудит этот животрепещущий вопрос с коллегами, потому как экономические ограничения в преддверии завершения проекта "Северный поток-2" приведут к тому, что немцы потеряют сотни миллионов евро. Санкционные российские компании сотрудничают с Siemens, Daimler и Volkswagen. Но речь идет не о каких-то конкретных компаниях, а о политике страны в целом, потому что предприниматели давят на канцлера и правительство.

Как пишет издание, товарооборот между Германией и Россией в 2017 году вырос до 54,5 млрд евро, несмотря на ограничения, – это на 11 млрд больше, чем в 2016 году. Сама идея санкций не нова, как напоминает в беседе с Накануне.RU доктор исторических наук, политический деятель Вячеслав Тетекин – если обратиться к истории, то одним из самых ярких эпизодов будет наполеоновская экономическая блокада. Тогда целью Франции была Англия, ее подвергли санкциям, и всей Европе запретили торговать с Туманным Альбионом, но ничем хорошим эта история не закончилась, были найдены лазейки, в том числе поток торговли пошел через Россию. Конечно, американцы будут пытаться и дальше "удушить" Россию – и сдерживать тем самым Евросоюз и Германию, но итог один, уверен эксперт – лазейки будут найдены.

В то же время каждая мировая война начиналась с того, что англичане, напуганные возрастающим могуществом остальной Европы, пускались во все тяжкие, чтобы не допустить экономического союза между русскими и немцами. Вспоминая историю, Меркель ведет себя осторожно сегодня, хоть она поддерживает бомбежку Сирии силами США и Великобритании, но только на словах, подчеркивая, что "физически" Германия в конфликте не участвует. А что касается экономических мер, то в конце апреля канцлер планирует обсудить освобождение немецкого бизнеса от антироссийских санкций на встрече с Трампом.

Ранее Накануне.RU писало, что скандал вокруг "дела Скрипаля" создает в ЕС необходимую информационную повестку, исключающую возможность кого-либо из союзников Запада даже подумать об ослаблении антироссийских экономических санкций. Похоже, не все так спокойно "в датском королевстве", и между союзниками наметились серьезные разногласия, конечно, не на почве любви к России, а на почве любви к прибыли. Кто перетянет на себя ковер, под котором дерутся бульдоги?

Вопрос: Вячеслав Николаевич, недавно мы с Вами говорили о "Брексите", и что Англия может заплатить за него деньгами наших олигархов. Обсуждали, зачем этот нелепый скандал со Скрипалем был затеян - вы тогда сказали, что таким образом Великобритания давит на Германию, чтобы она не ослабляла санкции против России. И вот стало известно, что руководство Германии планирует обратиться к Трампу из-за санкционной войны. Как прокомментируете этот шаг, и согласится ли Трамп, на Ваш взгляд?

Вячеслав Тетекин: Дело в том, что это традиционная политика Великобритании как острова, находящегося вблизи континента Европы. Эта игра на противоречиях между европейскими державами – ее многовековая политика. Великобритания каждый раз в каких-то крупных конфликтах на европейском континенте оказывалась, как ни парадоксально, на стороне слабейшего. Но парадоксальность эта только внешняя, потому что за этим стоял совершенно четкий расчет. Великобритания стремилась не дать усилиться какой-либо державе на континенте.

В те времена, когда в Европе царствовал Наполеон, Великобритания выступала против Наполеона в поддержку России. Когда в Европе укрепилась Германия, возник фашизм, Черчилль, будучи в то время наиболее дальновидным европейским политиком, выступил за союз с Россией против Германии. Сейчас мы видим опять мощное укрепление Германии, в данном случае уже не как военной, а как экономической державы. Собственно, это уже произошло достаточно давно, и многие открыто говорят, что Евросоюз – это некая политическая ширма для экономического господства Германии в Европе.

Вопрос: И, естественно, Англия не в восторге?

Вячеслав Тетекин: Великобритании в силу ее давней колониальной политики все это, конечно, не нравится, и она предпринимает усилия, чтобы ослабить Германию. И каким способом? Разрушает давно установившиеся связи с Россией. В истории это было не один раз. Я думаю, это обращение Меркель к Трампу, если и возымеет эффект, то достаточно сдержанный, они пойдут на уступки немцам для того, чтобы совсем уж не побуждать их к резким действиям, но основная политика, политика снижения влияния Германии в Европе – останется. И вот это скандальное "дело Скрипаля" раскручивают для того, чтобы создать такое общественное мнение, при котором немецкие политики не решились бы жестко потребовать прекращения санкций против России.

Вопрос: Но как же заявление Германии о неприсоединении к военной агрессии против Сирии – это не противопоставление себя общему курсу в очень важном вопросе?

Вячеслав Тетекин: Нет, они все же сказали, что в политическом отношении поддерживают эти бомбежки, но "физически" в них принимать участия не будут. Это был бы перебор с их стороны. Сирия, хоть и не была оккупирована немцами в ходе Второй мировой войны, но во всяком случае вишистское правительство Франции держало там свои войска. Там такой сложный клубок, и немцам бомбить Сирию как-то неудобно даже. А политическую поддержку этим бомбежкам они оказали.

Вопрос: Тем не менее, сейчас повторных бомбежек нет, и Дональд Трамп ведет себя осторожно в плане санкций, не вводит новые – почему?

Вячеслав Тетекин: Трампу мешает и дальше бомбить Сирию наличие российских войск, потому что создана довольно прочная система ПВО российского контингента. Плюс в последние пару лет наши специалисты времени не теряли, они занимались ремонтом той техники, которая была поставлена раньше, и обучением специалистов на сирийские ПВО. Поэтому они сработали довольно прилично, как сейчас выясняется. А что касается санкций, которые Трамп приостановил, то это чисто тактический ход. В стратегическом плане никакого ослабления санкционного режима нет и не предвидится. Дело в том, что изменение режима – это много раз проделывалось в отношении многих других государств. Американцы собираются проделать все это в отношении России.

Другое дело – темпы, формы, методы, они достаточно гибко себя ведут. Сейчас они гаечки закрутили, потом ослабили, потом опять потуже завернут. Во время испанской инквизиции был такой инструмент казни, "Гаргота" назывался – человеку закручивали гаечку потихонечку и медленно удушали. Могли гайку открутить на полдюйма, но это было изуверство – только человек задышал, а ему опять эту гайку закручивают. Американцы действуют в режиме кнута и пряника безостановочно. Но кнут используют все чаще.

Вопрос: Но не только против нас? Ведь получается, что санкции превращаются в инструмент политического давления на ЕС? Тут и "Северный поток-2", который выходит на финишную прямую уже, и вдруг немецкие компании попадают под наши санкции, это для них слишком убыточно?

Вячеслав Тетекин: Конечно, немцы приготовились уже считать доходы от того, что они распределяют российский газ на территории европейского континента, а это очень прибыльное занятие, потому что они фактически становятся операторами "Газпрома". И вдруг – БАМ! – их бьют по рукам, говорят – нет, давайте еще нажмем на Россию, чтобы она платила "выкуп" – должна содержать Украину. То есть самые нелепые препятствия на их пути ставят, потому что не хотят укрепления Германии. Но я бы сказал шире – американцы не заинтересованы укрепления Европы в целом, и здесь Великобритания играет роль того самого инструмента, которым американцы добиваются ослабления Европы.

Я хотел бы обратить внимание на войну против Югославии 1999 года, когда НАТО осуществляло широкомасштабные бомбежки, интервенцию. Сегодня совершенно ясно, что это была не столько война против Югославии, сколько война против только что введенного евро. Американцам надо было ослабить появившуюся привлекательную европейскую валюту, и, нанеся удар по Югославии, они тем самым организовали потоки денег из Европы в США, где царила политическая стабильность, и это сразу опустило и принизило евро. И здесь происходит примерно то же самое – в глубине этого скандала прячется желание США ослабить Европу и Германию в частности.

Вопрос: А могут ли страны самовольно отказываться от санкций? Та же Австрия и Германия?

Вячеслав Тетекин: Я думаю, что в условиях глобальной экономики это сделать не так просто, особенно в условиях наличия евро, помимо всего прочего. Дело в том, что американцы контролируют мировую экономику через контроль долларов, а они, так или иначе, идут в американские банки. Поэтому американцы держат этот кнут в руках, и если кто-то будет плохо себя вести, то против него будут введены финансовые ограничения. "Транзакции идут через американские банки, и мы будем применять против вас дополнительный санкции за то, что вы нарушаете санкционный режим". Но поскольку есть евро, европейские страны могут вести свои расчеты в европейской валюте, это не поддается контролю американской Федеральной резервной системы.

Это будет происходить совершенно неизбежно – вернемся к событиям двухсотлетней давности, когда Наполеон пытался вести очень жесткую континентальную блокаду Великобритании. Он пытался "удушить" английскую торговлю. Для этого был введен мощный режим санкций, причем санкции распространялись фактически на всю Европу, всей Европе было запрещено торговать с Великобританией. Но все равно находились лазейки, контрабандисты были, которые действовали в огромных масштабах, а одна из малоизвестных страниц истории заключается в том, что огромный поток английских товаров пошел в Европу через Россию. Это была одна из причин, по которой Наполеон хотел воевать с Россией. Он хотел остановить поток этой торговли, потому что это рушило всю его систему санкций. И у Наполеона это не получилось.

Притом, что он полностью оккупировал всю Европу, все равно экономические силы возобладали. Здесь произойдет примерно то же самое, Карл Маркс, ссылаясь на одного из своих предшественников, сказал, что нет такого преступления, на которое капитал не пойдет ради 300% прибыли. Тут то же самое – торговля с Россией настолько прибыльна для Европы, что они всеми силами будут бороться против американских санкций. Для них это прибыль – они получают от нас сырье, перерабатывают, продают нам же втридорога. Кто же откажется от такой выгодной торговли? Режим санкций американцы не удержат в отношении России, будут продолжать закручивать и откручивать гайки, но в целом им не справиться.

Вопрос: Да, все дороги ведут в Рим, а все доллары стекаются в банки США, почему же тогда Трамп тут устроил истерику из-за того, что мы якобы специально девальвируем свою валюту? Сами спровоцировали – и сами удивились?

Вячеслав Тетекин: Трампа иногда заносит. Конечно, вопреки его имиджу клоуна, он очень трезвомыслящий грамотный политик и особенно экономист. А обвинение это абсурдно, что наши власти намеренно обваливают рубль. Действительно, рубль держится на слишком низком уровне, но обвинять Россию, что она сознательно обваливает рубль, чтобы насолить Америке – глупо. Финансовые власти России очень сильно прислушиваются к США, к той же Федеральной резервной системе, поэтому подозревать наши финансовые власти в нелояльности к американским финансовым властям – это страшное и несправедливое обвинение, видимо, сам Трамп чего-то не знает.

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