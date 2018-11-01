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Немецкий бизнес пожаловался Путину на Меркель

01 ноября 2018, 23:09  •  30 • В России

- Витаю, воины! - приветствовала почетный караул Ангела Меркель и в ответ услышала "Героям слава!".

В последний раз немецкий руководитель слышал подобное - бандеровское! - приветствие в Киеве больше 75 лет назад. И видимо, времена вернулись, потому что глава Германии приехала на Украину с враждебными намерениями к Москве.

Меркель по-украински поприветствовала военных в Киеве.

- К сожалению, минские договорённости не соблюдаются, если что-то происходит, то только по миллиметру вперёд, но время от времени отход назад, - заявила она. - Германия также будет выступать за продление этих санкций.

Любопытно, что в это же самое время в Кремле Владимир Путин встречался с представителями крупнейшего немецкого бизнеса.

- Наша торговля растет, перспектива на следующие месяцы и прогноз на следующие месяцы, как я уже сказал, однако омрачают дальнейшие санкции, - жаловался ему глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле. - Мы надеемся, что здесь мы сможем найти решение, как с ними справиться. Эти санкции могут касаться как российских, так и немецких предприятий. Отдельные санкции принимаются США в экстерриториальном порядке. Мы об этом слышали и, к сожалению, столкнулись с этим.

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